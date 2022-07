Zondag vond de première van de Nederlandse speelfilm Boeien! plaats in Rotterdam. De gehele familie Van der Boom was erbij aanwezig om de vertolking van de rol van Milan door zoon Luuk op groot scherm te bekijken. “Het is echt Luuk”, vindt vader Jeroen. “Luuk in een matrozenpak.”

Belangrijke tip van Jeroen van der Boom

“Een nacht wakker gelegen heeft-ie. Spoken door het huis heen, joh”, grapt Jeroen tegen de aanwezige camera van RTL Boulevard op de rode loper voor de Rotterdamse bioscoop LantarenVenster, waar de film voor het eerst te zien was. “Nee hoor, helemaal niet. Hij is wel rustig.” Misschien dankzij de tips die hij van zijn vader krijgt? “De belangrijkste die hij me heeft gegeven, is dat ik mezelf moet zijn”, verklapt Luuk.

Dromen najagen

Moeder Van der Boom is zichtbaar trots op haar telg. “Ik vind het superleuk dat-ie zijn dromen najaagt. Dat-ie iets doet wat-ie leuk vindt”, aldus Dany met een grote glimlach. Ook broer Daan was bij de mijlpaal van zijn broertje aanwezig. “Het blijft wel mijn kleine broertje, ook al is-ie niet meer zo klein. Het is leuk om te zien dat hij iets doet waar hij goed in is, want dat blijkt maar weer.”

Jeroen van der Boom met zijn gezin op de première van ‘Boeien!’. Beeld BrunoPress/ArjoFrank Fotografie

Ellie Lust

Luuk is niet de enige die gisteren een acteerdebuut vierde. Ook voormalig politieagente Ellie Lust sprak haar eerste zinnen op film uit, waar ze overigens erg bescheiden over was. “Weet je, dat acteren… Ik doe maar wat. Want dit is echt een vak.” Haar collega-acteurs Ferdi Stofmeel en Cees Geel waren blij verrast: “We hebben vooral heel veel lol gemaakt.”

Benieuwd naar de film? Boeien! draait vanaf 20 juli in de bioscoop.

