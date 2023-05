Jim Bakkum (35) brengt na bijna tien jaar weer een single uit

Eigenlijk wilde hij nog even wachten, maar de zanger kon het grote nieuws niet langer voor zich houden. “Het zonnetje schijnt en ik heb er NU zin in”, schrijft hij op Instagram bij een video waarin hij alvast een tipje van de sluier weggeeft. Het nummer heet Jij bent meer dan een deel van mij.

Zin in happy vibes

“Volgende maand (datum volgt zsm) komt mijn allereerste solo single in bijna 10 jaar uit”, aldus een razend enthousiaste Jim. “En ik had zin in up, happy en oldskool R&B vibes, waar ik zo’n fan van ben. Hebben we daar niet allemaal zin in?! Niemand om me heen weet dat ik dit deel, maar nu kan ik dus ook lekker niet meer terug…”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door J I M B A K K U M (@jimbakkum) op 20 May 2023 om 2:55 PDT

Showbizz-begrip

Al meer dan twee decennia is Jim een begrip in de Nederlandse showbizz en afgelopen jaren richtte de zanger zich vooral op zijn carrière als acteur en presentator. Maar het begon natuurlijk allemaal in 2002, toen hij als 15-jarige meedeed aan talentenjacht Idols. Daarna bracht hij zes albums uit, waarvan de laatste het mini-album Schouder uit 2014 was. Hier hoorde de singles Schouder en Klein bij, die niet in de hitlijsten verschenen.

Wanneer de single precies uitkomt, laat Jim naar eigen zeggen zo snel mogelijk weten, maar het beloofd een vrolijk liedje met R&B-invloeden te worden.

Bron: ANP