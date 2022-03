Jim Bakkum kondigt na acht jaar nieuwe muziek aan

Onze jongens, Zwaar verliefd, Just say yes: we kennen Jim Bakkum vooral van zijn rollen in romantische comedy’s. Wat je bijna vergeet, is dat de acteur van oorsprong zanger is. Jim werd immers bekend door zijn deelname aan Idols in 2002.

Splinternieuwe muziek

Online laat Jim weten dat er nieuwe muziek aankomt. “Het is inmiddels 8 jaar geleden dat ik voor het laatst eigen muziek uitbracht”, schrijft hij bij een foto op Instagram. Klein uit 2014 is de laatste single die uitkwam. “Wat als ik nou zeg dat over een kleine maand, splinternieuwe muziek uitkomt?”

Reacties

Op de aankondiging wordt enthousiast gereageerd. “Al kom je volgende maand uit met een aerobic video… Love it all”, zegt Leco van Zadelhoff. Suzanne en Freek laten weten dat ze “alvast op de Dam gaan staan”.

Jim Bakkum: “Het romantische is bij ons nu ver te zoeken”

