Jim Bakkum verbaast volgers én vrouw met 20 jaar jongere look Beeld Brunopress

Shownieuws

Jim Bakkum (35) zit inmiddels al zo’n 20 jaar in het vak, maar dat is niet aan hem af te zien. De zanger blijkt namelijk in al die jaren geen spat te zijn veranderd. Voor een project moest hij gisteren zijn baardje afscheren. Eenmaal baardloos kan hij volgens zijn vrouw Bettina Holwerda (43) met gemak doorgaan voor een 14-jarige.