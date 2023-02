'Jinek'-kijkers houden het niet droog tijdens indrukwekkend gesprek met Linda Hakeboom 

Linda kreeg in 2020 de diagnose borstkanker en werd vorig jaar kankervrij verklaard.

De periode na een behandeltraject

Over het behandeltraject van kanker wordt veel gesproken, maar over de nasleep van de ziekte een stuk minder, volgens Linda, die bij Jinek vertelt dat ze, hoewel het steeds beter met haar gaat, nog steeds last heeft van fysieke en mentale klachten. “Ik heb nu niet meer zoveel energie, dus het is heel anders”, legt ze uit.

Volgens Linda is het enorm belangrijk dat we meer praten over de impact en nasleep van kanker. “Blijf ernaar vragen, ook al is het één of twee jaar geleden”, adviseert Linda. “Het hoeft er niet de hele tijd over te gaan, maar je kunt wel af en toe vragen hoe het met iemand gaat.”

Kijkers zijn enorm onder de indruk van deze realistische kijk op de periode ná kanker. ‘Een ontroerend, eerlijk verhaal over hoe het leven van Linda Hakeboom nu is. Ik vermoed dat heel veel mensen zich hierin herkennen, maar dit niet of amper kunnen delen’, schrijft een kijker. ‘Wat ben je een mooi mens, ik heb tranen van herkenning. Zo word je in een achtbaan gezet en na je behandelingen daar ook weer uitgegooid’, pent een ander.

Herkenbaar verhaal van @LindaHakeboom de onzichtbare gevolgen van een ernstige ziekte. Niet alleen bij kanker #jinek — Sandra (@oellie91) 2 februari 2023

Een ontroerend, eerlijk verhaal over hoe het leven van @LindaHakeboom nu is..

Ik vermoed dat heel veel mensen zich hierin herkennen..maar dit niet/amper kunnen delen



Het leven opnieuw indelen is ingewikkeld en soms lastig en eenzaam..



Zaterdag is #WorldCancerDay ..#jinek — audrey (@Braafheidzelve) 2 februari 2023

@LindaHakeboom wat ben je een mooi mens, ik heb tranen van herkenning. Zo wordt je in een achtbaan gezet en na je behandelingen daar ook weer uitgegooid. Ik ben dankbaar dat ik beter ben, maar ik besef dat nog steeds niet altijd #jinek — Linnepin 🕊 (@LindaElfi) 2 februari 2023

#jinek Wat een mooie stoere meid is die @LindaHakeboom — wortelwinter (@wortelwinter) 2 februari 2023

Rake, ware woorden van @LindaHakeboom in #Jinek vanavond over het leven na kanker.

Kijk het vooral even terug. Dat je klaar bent met je behandelingen/in remissie bent, betekent helaas nog niet dat je het leven dat je voorheen had, kunt hervatten.#wereldkankerdag — ernashirts (@ernashirts) 2 februari 2023

