‘Jinek’ neemt maatregelen tegen acties van demonstranten

Na de klimaatactivist die zichzelf vastplakte aan de tafel en de boze Oranjefan, vroegen er dinsdag twee jongens in gele hesjes aandacht voor de situatie in Qatar.

Maatschappelijke discussies

“Dit programma is opgericht om aandacht te geven aan maatschappelijke discussies en ik vind het heel belangrijk om dat in een live-uitzending te doen met publiek erbij. Maar niet op deze manier”, maakte Eva woensdag duidelijk.

Géén vooropgezet plan

“Voor alle duidelijkheid: wij wisten niets van deze acties af. Wij, ikzelf, zouden nooit meewerken aan een vooropgezet plan. Dat hebben wij nog nooit gedaan, nu ook niet”, aldus de presentatrice. Ze wil dan ook niet dat dit nog eens gebeurt. “Wij zijn natuurlijk verantwoordelijk voor alles wat in deze studio gebeurt. Deze incidenten zijn voor ons dan ook een les. Wat wij tot nu toe geregeld hadden, was blijkbaar niet genoeg. We hebben de maatregelen aangepast. Wij hopen oprecht dat dit nooit meer gebeurt.”

Commentaar op beveiliging

Misdaadverslaggever John van den Heuvel zat woensdag aan de talkshowtafel bij Jinek en had commentaar op de beveiliging rondom het programma. Volgens John kan iedereen zich ‘vrij makkelijk naar binnen bluffen’. Ook zei hij dat niet iedereen wordt gecontroleerd en er geen detectiepoortjes zijn. De misdaadverslaggever heeft op advies van de politie besloten dat hij voor zijn eigen veiligheid voorlopig niet meer naar talkshows gaat.

Bron: RTL