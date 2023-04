Joan Franka over openheid rondom Songfestival: “Ik voel me nu vrij”

In Better than ever sprak Joan vorige week over de heftige pesterijen van haar team die ze ervaarde rondom haar deelname aan het Songfestival in 2012. De zangeres ontwikkelde hierdoor een eetstoornis en raakte zichzelf volledig kwijt.

Trauma

Aan tafel bij Renze op zondag vertelt ze wat het met haar doet om na tien jaar openlijk over haar ervaringen te praten. “Het is heel gek en surrealistisch om terug te zien. Het is overduidelijk een trauma van mij en het is lastig geweest om de afgelopen elf jaar te verwerken. Ik ben er hard mee aan de slag gegaan als mens.”

Voorzichtige aanpak

In Better than ever vertellen elke aflevering oud-kandidaten van talentenjachten over hun ervaringen. Joan werd gevraagd voor het programma en besloot haar verhaal te doen nadat ze zag hoe ‘liefdevol en voorzichtig’ er met andere deelnemers werd omgegaan. “Ik heb veel voorgesprekken gehad en er bleef toch iets in mijn hoofd hangen dat ik het moest doen.”

Zonder drama

Die voorzichtige aanpak was volgens de zangeres noodzakelijk. “Het is moeilijk om zoiets te vertellen en ook lastig om het zonder alle drama te brengen”, vertelt ze. “Ik wilde absoluut niet dat het iets te juicy werd. Het is echt iets wat mij heel veel heeft gedaan en wat veel effect heeft op mijn leven.”

Helingsproces

Kijkers sprongen massaal voor Joan in de bres na de uitzending. Op Twitter regende het geschokte en woedende reacties. Ook Renze zelf geeft aan met tranen in zijn ogen naar de uitzending te hebben gekeken.

“Ik ben echt overweldigd door de reacties”, reageert Joan. “Dat had ik totaal niet verwacht. Ik heb dit ook echt gedaan voor mijzelf, als een soort laatste stap in een soort helingsproces.”

Bevrijd

Met een grote glimlach vertelt ze hoe ze zich voelt sinds de opnames. “In de uitzending zie je ook dat ik zeg: ‘Ik voel me nu vrij’ en dat is ook echt zo. Sinds de opnames is er echt iets veranderd in mij. Ik ben zo dankbaar daarvoor. Ik ben hierdoor echt meer mezelf geworden en ik vind het weer leuk.”

Reacties

Joans voormalige coach in The voice of Holland, voorafgaand aan haar deelname aan het Songfestival, was Roel van Velzen. Hij stuurde de zangeres een privébericht en liet verder weten niets over de situatie te kunnen zeggen, omdat hij er simpelweg niet bij was.

De toenmalige managers van Joan lieten in een statement weten dat ze zich niet herkennen in het verhaal van Joan en dat ze de feiten verdraait. Wel vragen ze om een privégesprek met de zangeres om de gebeurtenissen te ‘evalueren’. Renze vraagt de zangeres wat deze reactie met haar doet.

‘Zegen’

“Ze hebben mij jaren niet gezien en gedaan alsof ik niet bestond en nu ineens willen ze een gesprek”, vertelt Joan. “Dat vind ik interessant. Ik moet dan voelen in mezelf of ik dat nodig vind, maar ik denk dat het niet heel veel zin heeft als zij zeggen dat ik de feiten verdraai. Ik ben nu op het pad van heling, zoals waarschijnlijk nog mijn hele leven, dus ik heb hier dan niet zoveel aan.”

Wel ziet ze alle gebeurtenissen achteraf als een ‘zegen’. “Zo probeer ik ook echt te leven. Anders was ik nooit geworden wie ik nu ben.”

Nieuw album

In 2017 nam Joan onder haar alter ego Luba the Baroness een album op, dat ze nooit durfde uit te brengen. Tot vorige week. “Dit is het perfecte moment. Het verhaal klopt nu. Mensen hebben nu gehoord hoe het echt is gegaan en ik heb het gewoon gedaan.”

Achter de schermen bij het Songfestival gebeuren allerlei dingen die het publiek niet ziet. In onderstaande video zie je wat presentator Jan Smit meesmokkelde naar binnen.

Bron: Linda.nl, Veronica Superguide