“Meet the new love in our lives, Ché Bulthuis”, schrijft de kersverse moeder online. De trotse vader plaatst ook een foto op Instagram. In het onderschrift schrijft hij liefdevol: “We zullen er altijd voor je zijn.”

Grote broer

Joëlle maakte begin juli bekend opnieuw zwanger te zijn. “Er is nog een klein engeltje op komst”, schreef het 29-jarige model en voormalig Expeditie Robinson-deelnemer bij een reeks foto’s van haar zoontje Rio. “Rio wordt een grote broer! Zo dankbaar voor dit kleine wonder in mijn buik.”

Pittige zwangerschap

De tweede zwangerschap niet makkelijk. “Ik wil niet te vroeg juichen, maar het lijkt er op dat ik eindelijk van mijn zwangerschap kan gaan genieten. ‘Oh als je zo veel spuugt dan krijg je vast een meisje!’, riep iedereen. Niets is minder waar, er zit gewoon weer een klein mannetje in mijn buik en hij groeit goed”, schreef Joëlle in augustus op Instagram.

Terug naar Nederland

Joëlle en Dave zijn al jaren gelukkig samen. In 2018 vroeg vroeg de 31-jarige voetballer Joëlle ten huwelijk en in 2019 stapten ze in het huwelijksbootje. Datzelfde jaar kregen ze ook hun eerste kindje samen, zoontje Rio. Het stel woont sinds kort weer in Nederland, vanwege Dave’s voetbalcarrière woonde het gezin een tijd in Zuid-Korea.

Bron: Instagram