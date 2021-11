Johan Derksen openhartig over huwelijk: “Ik hoef geen vrouw die mij adoreert”

“Er zal wel iets van liefde in het spel zijn, denk ik”, zegt hij als Özcan vraagt wat hen nog met elkaar verbindt.

Geen Johan Derksen-museum

De drie schilders hoopten op ‘iemand met een mooie oudere kop’ en in het specifiek ook Johan Derksen. Ze konden hun geluk niet op: het was inderdaad de 72-jarige voetbalanalist die neerstreek in Sterren op het doek, om uiteindelijk met het portret van één van hen naar huis te gaan. Dat komt overigens in het tuinhuis te hangen, vertelt Johan meteen al aan Özcan: “Mijn vrouw heeft nu al gezegd: dat schilderij komt niet in huis te hangen, want ik woon niet in het Johan Derksen-museum.”

Ordinair

Het zet meteen de toon van het gespreksonderdeel over Johans 25-jarige huwelijk met zijn vrouw Isabelle Pikaar. Bijster romantisch is dat namelijk niet. “Jullie leven samen, maar daarmee is alles ook wel gezegd”, concludeert Özcan onder meer op basis van Johans biografie. “Wij hebben weinig raakvlakken in liefhebberijen”, beaamt Johan. “Het programma waar ik in zit (Veronice inside, red.) en mij vindt ze ordinair. (...) Het liefst heeft ze dat ik ermee stop.”

Doorhobbelen

Özcan merkt op dat Johan het vooral over de negatieve aspecten van zijn huwelijk heeft. Wat verbindt ze nou? “We slapen wel in hetzelfde bed, al ligt daar wel een hond tussen”, grinnikt Derksen. Waarop hij vervolgt: “Er zal wel iets van liefde in het spel zijn denk ik. (...) Het is niet erg romantisch, maar wij hobbelen maar door. Je bent getrouwd, er is geen reden om weg te gaan van elkaar. Als je het 25 jaar met elkaar uithoudt, dan kun je het ook 30 jaar en 35 jaar met elkaar uithouden.”

Dankbaar

De romantiek ontbreekt dus, maar dankbaar is Johan wel voor Isabelle: “Mijn vrouw is de manager thuis, die runt alles, ik kan niet eens digitaal bankieren. Mijn vrouw regelt alles. Dat doet ze hartstikke knap en daar ben ik haar ook dankbaar voor. En ik laat de hond uit, ga naar de radiostudio in Hilversum en zit voetbal te kijken.”

Dienstpistool van z’n vader

In het interview met Eus, vertelt Johan onder meer ook over de moeizame band met zijn vader. Zo moeizaam zelfs, dat zijn moeder bang was dat haar man hun zoon zou neerschieten. “De confrontaties met hem werden steeds heftiger, tot op het punt dat mijn moeder zijn dienstpistool verstopte uit angst dat hij mij voor m’n flikker zou schieten. Ze heeft echt een kutleven gehad bij die man. Zo ben ik behoorlijk cynisch het leven ingestapt”, deelt hij daarover.

