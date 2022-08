Johan Derksen over zijn salaris: “Ruim boven een half miljoen per jaar”

Zo onthulde hij aan een verslaggever van RTL Boulevard.

Johan Derksen over salaris

De kijkcijfers van het populaire praatprogramma zijn hartstikke hoog. Tina Nijkamp, oud-zenderbaas van SBS6, schreef onlangs nog dat Johan veel meer salaris zou moeten krijgen voor zijn verdiensten. Dat haalt Johan maar al te graag even aan in gesprek met verslaggever Lex Uiting. “Want wat pak jij ook alweer per jaar?”, probeert Lex. Maar in die vraag heeft Johan helemaal geen zin.

Half miljoen

“Dat vind ik zo patserig, om dat te zeggen”, aldus Johan. Ook noemt hij geld verdienen met televisie maken ‘legaal stelen.’ “Jij komt niet onder het half miljoen toch?”, probeert Lex nog een keer. Er volgt een lange pauze. Johan vindt het duidelijk erg ongemakkelijk.

Koketteren

“Nee, daar zitten we ruim boven inderdaad”, geeft hij dan toch maar toe. Of hij meer of minder dan een miljoen verdient, wil hij niet zeggen. “Ten opzichte van de mensen die het nu financieel heel moeilijk hebben, vind ik het patserig om daarmee te koketteren.”

Quote

In 2018 bracht Quote naar buiten dat Johan € 500.000 zou gaan verdienen bij VI inside. René van der Gijp kreeg hetzelfde, Wilfred Genee kreeg € 700.000 omdat hij ook nog andere programma's presenteerde.

Goede doelen

In 2020 haalde Johan het nieuws omdat hij besloot de helft van zijn salaris te doneren aan twee goede doelen. Dit omdat hij niet wilde overkomen als een ‘zakkenvuller’.

Johan Derksen en John de Bever delen een gezamenlijke passie voor bluesmuziek:

Bron: RTL Boulevard