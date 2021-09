John de Bever irriteert kijkers ‘Expeditie Robinson’: “Kinderachtig gedrag”

Zowel bij een aantal mede-expeditieleden als bij de kijkers thuis niet.

Op Tweede Kans Eiland is de groep van acht oud-deelnemers in een paar dagen tijd al aardig hecht geworden. Als John de Bever na het winnen van het duel tegen Eva zich bij de groep - die klaarstaat voor een nieuwe proef om immuniteit - aansluit, is dat voor alle negen kandidaten dan ook flink wennen.

Charmeoffensief

JayJay wint de spannende opdracht uiteindelijk, en hoeft zich bij de Eilandraad geen zorgen te maken. John daarentegen wel - want als nieuweling in de groep voelt hij al meteen dat het lastig gaat worden om te mogen blijven. Voor de zanger zit er maar één ding op. Hij besluit vol voor een charmeoffensief te gaan en roept op om eilandgenoot Rob Geus naar huis te stemmen. De presentator heeft al een zwarte stem op zijn naam staan, en is bang dat het avontuur voor hem - net als de vorige keer - veel te snel ophoudt.

Paniek bij Rob

Rob ergert zich al snel mateloos aan het gedrag van zijn kersverse eilandgenoot John. Niet zo gek ook natuurlijk; de presentator wordt binnen een dag behoorlijk zwartgemaakt door John - die er heilig van overtuigd is dat Rob verreweg de zwakste kandidaat is. En dat maakt hem een tikkeltje bang. “Ik zie de paniek in de ogen van Rob. Hij wordt zo onzeker”, aldus kampgenoot Wietze .

Het gedrag van John valt ook bij de kijkers thuis allesbehalve in goede aard:

Oooooo wat vind ik die John de Bever een irritante kwal zeg omggg #ExpeditieRobinson — 𝘙𝘢𝘤𝘩𝘦𝘭 (@rachelsdaisies) 9 september 2021

Hoe je je carrière verpest door jezelf te zijn John de Bever #ExpeditieRobinson

Niet vaak zo snel iemand onsympathiek gevonden zeg — Daniel Antonissen (@DanielAlexandr) 9 september 2021

Rob Geus is niet leuk, maar John de Bever is wel een heel misselijk mannetje #expeditierobinson — jasperina de vries (@DeJasperina) 9 september 2021

Wat een naar mannetje die John de Bever. Zo lui als de neten… kan niks en heeft de grootste mond. Ik hoop dat hij snel wordt weg gestemd. #johndebever #expeditierobinson — Roos Sanders (@SandersRoos) 9 september 2021

Ben ik de enige die #johndebever totaal niet kan uitstaan? #ExpeditieRobinson — Thomas (@theaxeman89) 9 september 2021

Terugkijken. Man man man wat is John de Bever vervelend bezig. Echt kinderachtig gedrag. Dag John, houdoe en bedankt!#ExpeditieRobinson — Claudia (@_cloudy_a) 9 september 2021

