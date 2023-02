John de Bever openhartig over zijn vriend: “Kees heeft mij groot gemaakt”

Het zijn gouden tijden voor de zanger en zijn vriend. Alles lukt momenteel. “Soms weet ik niet wat mij allemaal overkomt”, zegt John in een interview met De Telegraaf. Er komen zoveel mooie dingen op mijn pad. Maar ik ben wel reëel en besef dat dit ook zomaar weer over kan zijn.”

In april begint het derde seizoen van De Bevers, waarmee John vorig jaar genomineerd was voor de Gouden Televisier-Ring. “Op een zeker moment zullen mensen er toch wel op uitgekeken zijn. Maar hopelijk kunnen we nog wat jaartjes door. Aan de complimenten die we krijgen, ligt het niet.”

Financiële puinhoop

Mensen vinden dat John en zijn partner Kees ‘zo lekker gewoon’ zijn gebleven. De realityster weet dat hij heel veel aan zijn vriend heeft te danken. “Hij doet alles, ik hoef alleen maar mee te komen. De mensen mogen best weten dat Kees mij groot heeft gemaakt.”

In het begin van zangcarrière deed John het best goed, maar het geld klotste niet tegen de plinten. “Financieel maakte ik er een puinhoop van”, erkent hij. “Tot Kees zestien jaar geleden mijn manager en, niet veel later, mijn partner werd. Ineens ging alles beter lopen. Ik denk dat we momenteel wel op het hoogtepunt van mijn carrière zitten.”

Mensen verwennen

De zanger hoeft ook niet dagelijks op zijn rekening te kijken. “Ik weet niet eens hoeveel geld we op de rekening hebben staan. Dat maakt mij ook absoluut niet uit. Ik vind mijn werk ook helemaal niet bijzonder. Een arts die mensen beter maakt of iemand die kasten in elkaar zet, dat is pas iets unieks.”

John wil vooral mensen laten meegenieten van zijn succes. “Zoals mijn vader, die ik dagelijks bezoek, of Kees’ oma Miep. We vinden het gezellig om ze te verwennen.”

