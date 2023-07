John de Bever verkoopt zijn stulpje in Den Bosch: zó ziet het er binnen uit

Wie de reallifesoap De Bevers kijkt, heeft natuurlijk al kunnen zien waar de twee mannen wonen, maar nu kun je echt álle hoeken van het appartement bekijken.

John de Bever zet woning te koop

Het appartement is vlak voor het weekend op Funda gezet. Op de pagina van de huizensite legt de makelaar voor het gemak even uit waarom de heren hun stulpje willen verlaten. Als potentiële koper - en als nieuwsgierige fan - wil je dat tóch weten. ‘John en Kees wonen met heel veel plezier in het appartement, toch gaan ze verhuizen omdat het werken vanuit huis om meer ruimte vraagt. Wel met pijn in het hart, want ze zijn erg verknocht aan deze woning’, kunnen we lezen.

Heerlijk wonen

Zelf schrijven de heren ook een woordje over het appartement: ‘We vielen meteen voor de lichte, ruime woonkamer. Het is hier rustig en geborgen wonen. Daarnaast genieten we enorm van de omgeving. Wandelen, fietsen of een drankje doen op het terras van de golfbaan, alles geeft een vakantiegevoel en straalt rust uit. Elk seizoen is prachtig en dat beleef je hier ten volste.’

Zien!

Dat John en Kees er lekker wonen, geloven we. Het gaat namelijk om een luxe appartement van 124 vierkante meter met twee slaapkamers, een moderne keuken, een ruim balkon met vrij uitzicht én een parkeergarage onder het complex. En dat allemaal hartstikke dichtbij het centrum van Den Bosch. Wat je neertelt voor dit stulpje? Het stel vraagt er € 575.000 voor. Ben je een golfliefhebber? Dan is de woning al helemaal wat voor jou. Het ligt namelijk midden op een golfbaan! Benieuwd hoe dat alles eruit ziet? Klik dan hier voor de foto’s.

