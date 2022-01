Dat liet Wilfred Genee weten in VI Vandaag.

Mijn deur staat open

In de brief staat dat als de medewerkers willen praten over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, ze naar hem kunnen komen.

Wilfred Genee legt uit

“Dit weekend kregen we al intern een brief van Pim Schmitz, de op een na hoogste baas bij Talpa, die rondstuurde: ‘Als je ergens problemen mee hebt of er speelt iets, dan kun je dat melden.’ En ook John heeft vandaag iets gestuurd”, aldus Genee.

Reactie op beschuldigingen

John is nog niet ingegaan op de beschuldigingen rondom The voice en in zijn brief liet hij medewerkers weten dat hij hierover nog niks kan zeggen. Volgens zijn zoon Johnny is het waarschijnlijk dat John na de uitzending van BOOS, om 16 uur vandaag, reageert.

Bron: Nu.nl