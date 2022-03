Johns goede vriend en cabaretier Jochem Myjer kreeg de mooie eer het echtpaar te trouwen.

John de Wolf getrouwd met Inge

John en Inge zouden elkaar eigenlijk op 10 december al het jawoord geven, maar corona gooide roet in het eten. Vrijdag kon het feestje wél doorgaan. En wat zagen ze er stralend uit.

Unieke looks

Dankzij foto’s en een video op Instagram zien we dat de twee er prachtig uitzagen op hun speciale dag. Zowel de bruid als de bruidegom waren gekleed in het wit. Inge koos niet bepaald voor een standaard trouwjurk. Wij zijn fan!

Zestien kilo afgevallen

John heeft zijn pak wel moeten laten vermaken. In zes weken tijd viel hij namelijk maar liefst zestien kilo af. Eerder deze maand zei hij: “Ik woog op mijn zwaarst ruim 113 kilo en vanmorgen stond de teller op 98. Mijn pak moest vermaakt worden, daar ben ik wel trots op. Ik voel mij weer een stuk fitter.”

Jochem Myjer

Over Jochem Myjer als babs (buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand) vertelde John eerder: “We zijn enorme fans. We hebben elkaar ooit leren kennen op het strand en er was direct een klik. In het dagelijks leven is hij precies hetzelfde als op het podium. We vroegen in eerste instantie of hij wilde optreden, maar toen kwam hij met een veel leuker plan. Jochem vertelde dat hij ook babs is, wat betekent dat hij mensen mag trouwen. Toen waren we direct om. Gelukkiger kun je ons niet maken. Het wordt een jawoord met een lach.”

Bron: Telegraaf, RTL Boulevard