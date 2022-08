John Travolta in rouw om overlijden van Olivia ‘Sandy’ Newton-John: “Je hebt ons leven zoveel beter gemaakt”

Olivia overleed, omringd door vrienden en familie, aan de gevolgen van borstkanker. John, die in 1978 samen met Olivia doorbrak in Grease, schrijft een mooie ode aan zijn vriendin op het witte doek.

Ode aan Olivia Newton-John

‘Mijn liefste Olivia, je maakte ons hele leven zoveel beter. Je impact was enorm. Ik hou zo veel van je. Op een dag zullen we elkaar wederzien en voor altijd weer samen zijn. Ik was de jouwe vanaf het eerste moment dat ik je zag en voor altijd!’ schrijft John bij zijn bericht op Instagram.

Hij sluit de tekst af met ‘Jouw Danny, jouw John’.

Borstkanker

In 1992 kreeg Olivia borstkanker, waarvan ze in eerste instantie genas. In 2013 en in 2017 kwam de ziekte voor de tweede en derde keer terug, waarvan de laatste keer met uitzaaiingen in haar rug. “Olivia was ruim dertig jaar een symbool van hoop en triomf door haar borstkankerreis te delen. Haar helende inspiratie en het pionieren met plantaardige medicatie wordt voortgezet door de Olivia Newton-John Foundation”, schrijft haar man in een post op social media. Ook roept hij op om deze organisatie te steunen.

