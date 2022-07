In Open Kaart, een interviewprogramma van Robbert Rodenburg op YouTube, vertelt John van den Heuvel over het overlijden van Peter R. de Vries, iets wat hij een jaar na dato nog altijd een “open wond” noemt. Hij kreeg het vreselijke telefoontje toen hij verkleed als Arabier op een feestje van Gordon stond. “Het was een shock,” blikt John terug.

John van den Heuvel over ruzie met Peter R. de Vries

Wat het extra moeilijk maakt, is dat John en Peter niet ‘on speaking terms’ waren op het moment van de fatale schietpartij. “Ik had er alles voor over gehad om die ruzie nog uit te praten”, vertelt John openhartig. Hij hoopte tegen beter weten in die kans nog te krijgen. “Ik hoopte op een wonder. Ik heb letterlijk gebeden voor een wonder.”

Het gebeurde niet. “Het is verdrietig, omdat ik binnen ons eigen gezin altijd zeg: ‘Niet met ruzie weggaan. Je weet nooit wat er kan gebeuren. Je laatste herinnering is dan die ruzie.’ En nu overkomt mij dat letterlijk.”

Boze blikken en WhatsAppjes

De laatste keer dat John en Peter elkaar zagen, was een week voordat Peter werd neergeschoten. Het was in de studio van Rtl Boulevard. “Toen hebben we alleen maar boze blikken staan uitwisselen”, herinnert John zich.

De ruzie ontstond door een meningsverschil over een keuze die Peter maakte. John: “Uiteindelijk is dat geëscaleerd in het jaar voor zijn dood. We maakten over en weer verwijten en gingen daar niet over in gesprek, maar communiceerden via WhatsApp. Iets wat nooit goed is, eigenlijk.”

Goedgekomen

Verschillende mensen die de misdaadverslaggever kennen, zeggen dat de ruzie wel weer goed zou zijn gekomen als Peter nog had geleefd. “Dat denk ik ook wel. Ik denk dat het gezonde verstand wel weer was gaan werken bij ons allebei. We hadden het waarschijnlijk als volwassen mensen uitgepraat. Maar dat moment is helaas niet gekomen.”

Bron: YouTube.