John van den Heuvel zocht Joran van der Sloot op: “Hij lijkt zich erbij neer te leggen dat hij nooit meer vrijkomt”

Begin juni werd Joran uitgeleverd aan Amerika. Hiervoor zat hij in een gevangenis in Peru, waar hij een straf van 28 jaar moet uitzitten voor de moord op Stephany Flores en 18 jaar voor drugshandel.

In zijn oranje overall zit Joran nu 23 uur per dag op zijn cel. Het is daar snikheet en hij heeft geen airco. Hij mag geen medegevangenen zien omdat iedereen Joran daar kent en nogal berucht is. Natalee kwam daar uit de omgeving, dus de kans dat er binnen de muren van die gevangenis iets met hem gebeurt is heel groot. “Joran wil graag zelf tussen de normale gevangenis-populatie maar de gevangenisdirectie vindt dat niet heel verstandig”, legt John uit.

John heeft Joran dan ook alleen via videobellen kunnen spreken, want Joran mag in dat ene uurtje dat hij van zijn cel af mag, alleen digitaal bezoek ontvangen.

Nooit meer vrij

In de Verenigde Staten staat hij nu terecht voor fraude en afpersing van de familie Holloway. Volgens John van den Heuvel hangt hem nu nog zo’n twintig jaar boven het hoofd, mits hij akkoord gaat met de deal die de Amerikaanse staat probeert te sluiten.

De misdaadjournalist vertelde dat hij er zelf vanuit gaat dat hij mogelijk nooit meer vrijkomt. “Daar lijkt hij zich ook wel een beetje bij neer te leggen”, schrijft John in zijn artikel in De Telegraaf.

Wat gebeurde er met Natalee Holloway?

De 17-jarige Amerikaanse Natalee Holloway was in 2005 op vakantie op Aruba. Ze verdween nadat ze op het strand Joran van der Sloot ontmoette. Hij werd opgepakt, maar nooit vervolgd. Ondanks hij in de bekende Peter R. de Vries-uitzending bekende het lichaam van de Amerikaanse vrouw gedumpt te hebben.

De zaak waarvoor hij nu in de VS terecht staat draait alleen om afpersing. De familie zou namelijk 250.000 dollar aan Joran hebben betaald. In ruil daarvoor zou hij de Holloways vertellen waar het lichaam van Natalee is. Dat heeft hij nooit gedaan en haar lichaam is ook nooit gevonden. Daarover zei hij: “En dat zal ook nooit gebeuren.”

In Amerika kan Joran ook niet berecht worden voor de verdwijning van Natalee. “Het speelt zich af op Aruba”, legt John uit. “En daar is het weer zo, op het moment dat er sprake zou zijn van doodslag, dan is het verjaart op Aruba. Dat maakt het ingewikkeld.”

Rechtszaak in de Verenigde Staten

Of er ook daadwerkelijk een rechtszaak komt in Amerika is niet duidelijk, legt John van den Heuvel uit. “Achter de schermen wordt gesproken tussen het Openbaar Ministerie en de advocaten over een deal.” Als Joran schuld bekent en de waarheid vertelt over de vermissing van Natalee zou Joran een lagere straf krijgen.”

Joran heeft al meerdere keren zogenaamd ‘openheid van zaken’ gegeven. Hij heeft een boek geschreven met de zogenaamde waarheid en vertelde de bekende Amerikaanse journalist Greta van Susteren voor 100.000 dollar ook een vreselijke leugen. Hij vertelde haar dat hij Natalee had verkocht als slaaf aan een mysterieuze man die haar naar Venezuela zou hebben gebracht. Later gaf hij toe dat hij hierover ook had gelogen. Verder zou ze van een balkon zijn gevallen en in een moeras liggen, in de fundering van een hotel, er zijn al heel veel leugens voorbij gekomen.

Terug naar Peru

Zelf hoopt Joran zo snel mogelijk weer terug te keren naar Peru, legt hij in De Telegraaf uit. Hij vindt de omstandigheden in de Challapalca-gevangenis (ook wel het Siberië van Peru genoemd), blijkbaar prettiger dan in Amerika. Ook John van de Heuvel beschreef de gevangenis in Alabama al als ‘geen pretje’. John van den Heuvel heeft wel het idee dat hij zich neerlegt bij de omstandigheden. “Hij wacht alles af en mag zelf niks zeggen over de deal die wordt besproken.”

Joran vertelt: “Mijn advocaten praten met het Openbaar Ministerie over wat er verder gaat gebeuren. Ik hoop dat dit allemaal snel wordt afgehandeld en dat ik terug kan naar Peru. De omstandigheden in de Challapalca-gevangenis zijn ook niet prettig, maar ik zit daar niet zo geïsoleerd als hier en ben in ieder geval wat dichter bij mijn dochtertje Dushi en haar moeder Leidy.”

Bron: RTLnieuws, De Telegraaf