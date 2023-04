John Williams over huis van horrorklusser: ‘Dit is gewoon fucking ongezond’

“Dit moet je jezelf toch niet aandoen?” klinkt het verbaasd uit de mond van de presentator.

Strippen

Twee jaar geleden had de 26-jarige Mark vol goede moed zijn eerste huis gekocht in Bergen op Zoom, met de intentie om het te strippen en vervolgens helemaal naar zijn zin te maken. Hij slaagde daar deels in. Dat eerste is gelukt, alleen van het opknappen kwam het maar niet. Omdat hij naar eigen zeggen “hele dagen op de weg zit”, heeft hij er toch zijn intrek genomen. “’s Ochtends om 05.00 uur sta ik op en ga ik naar het werk toe. Om een uur of 19.00 kom ik weer thuis. Dus ik kom hier, ga eten, ik ga douchen, ga slapen”, legt hij uit.

Tot rust komen

Hoewel moeder Els al een tijdje niet meer welkom was in de bouwval van haar zoon, besloot ze zich alsnog met zijn woonsituatie te bemoeien. “Het gaat gewoon echt niet goed”, vertelt ze aan John. “Hij raakt depressief eigenlijk. Hij gaat ’s avonds een stukje wandelen om zijn hoofd leeg te maken, want in zijn huis is niet één plekje waar hij tot rust kan komen.” Daarop besluit de presentator om bij Mark langs te gaan.

‘De tering’

John schrikt van wat hij aantreft. Het enige comfort dat in de woning van Mark te vinden is, is een bank met scheuren. Van zijn slaapkamer wordt John ronduit verdrietig. “Je ligt onder glaswol, man. Dit is gewoon fucking ongezond. Dit moet je jezelf toch niet aandoen?”

Hoog tijd om de handen uit de mouwen te steken. De klussers van het programma bewerkstelligen een knappe transformatie; de woonkamer van Mark is onherkenbaar veranderd – zo vindt hij zelf ook. “De tering. Dat is vet. Geweldig, supervet, man. Holy shit”, luidt zijn eerste oordeel. Ook moeder Els spreekt van een heilige interventie. “Holy shit, wat mooi. Dit is niet normaal.” Ze kan haar tranen niet bedwingen.

Fantastische prestatie

Als John voor een tweede keer bij Mark langskomt, blijkt hij zijn klusmotivatie - gelukkig - ruimschoots te hebben teruggevonden. “Dit in de allerlaatste aflevering van het seizoen is natuurlijk wel fantastisch om te horen”, aldus een enthousiaste presentator.

Benieuwd naar de before en after van Marks woonkamer? Hieronder zie je de indrukwekkende metamorfose.

Voor. Beeld RTL