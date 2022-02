Johnny de Mol blundert in ‘HLF8’: “Hazes wordt 75 jaar”

Een foutje kan natuurlijk gebeuren.

Zonder André geen Snollebollekes

Aan de talkshowtafel schoven Jan Slagter, Willeke Alberti en mega-fan Rob Kemps aan. “Als kind ademde ik André van Duin”, vertelt Rob. “Hij is tijdloos. Als je komieken van nu ziet, is het soms achterhaald. André van Duin is de allergrootste.”

Rob vertelt zelfs dat Snollebollekes er niet zou zijn geweest zonder André. De komiek en presentator is altijd een enorme inspiratie voor hem geweest. “De act Snollebollekes is anders dan André van Duin maar hij heeft mij wel enorm gevormd als kind en puber.”

André Hazes

Als Johnny het gesprek afsluit en over wil gaan op het optreden van de 3J’s, zegt hij per ongeluk: “André Hazes blaast zondag 75 kaarsjes uit.” Een tikkeltje ongemakkelijk, omdat André Hazes Senior al jaren niet meer onder ons is en André Hazes Junior is pas 28 jaar. Hoewel zijn verspreking bij de gasten onopgemerkt bleef, hoorde Twitterend Nederland het wél.

André Hazes Ipv André van Duin #hlf8 pic.twitter.com/KWDJtt9eJQ — Maris (@maristwit70) 17 februari 2022

#hlf8 André Hazes wordt 75 jaar,aldus Johnny de Mol.😱 pic.twitter.com/bTJGRPLtGw — Pieta 😃🐶🎶❤🙏 (@PietaSpoelstra) 17 februari 2022

Uhm, ik denk dat je een foutje maakte. Beetje opletten wel. 😅 #Johnnydemol #hlf8 — Arianne (@APolder1) 17 februari 2022

Gaaf André Hazes wordt 75! #hlf8 — Bloemengooier (@bloemengooier) 17 februari 2022

Andre Hazes blaast zondag 75 kaarsjes uit... Oke Johnny😑 #hlf8 — Wendy (@Wendermaraan) 17 februari 2022

Bron: HLF8