Johnny de Mol houdt het niet droog in ‘HLF8’

De aflevering van BOOS over seksueel wangedrag binnen The Voice of Holland heeft heel wat stof doen opwaaien en ook het eerste gedeelte van HLF8 stond in het teken van de spraakmakende uitzending.

Goedele Liekens, Debby Gerritsen en Natasja Gibbs zaten aan de talkshowtafel om de aflevering, de wet rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag en de reactie van Johnny’s vader John de Mol te bespreken. Op zijn uitspraken kwam massaal kritiek, zelfs Talpa-medewerkers spraken zich uit met een grote advertentie.

‘Down the road’

Aan het einde van de aflevering was er ook aandacht voor Gordons nieuwe programma Down the Road, wat eerst door Johnny zelf werd gepresenteerd. Samen met deelnemers Kai en Lizzy was Gordon te gast in de talkshow.

Reacties

De uitzending wordt afgesloten met een optreden van Atnoon, Signourney en Kriss Kross Amsterdam. Als Kai en Lizzy besluiten om uitbundig mee te dansen, houdt de presentator het niet droog. Op Twitter laten kijkers weten dat het einde van de aflevering hen ontroerd.

Dit is toch wat we allemaal een beetje nodig hebben.. @kriskrossadam, Antoon en Sigourney K. <3 #HLF8 pic.twitter.com/lyeKQnr434 — HLF8 (@Hlf8Live) 21 januari 2022

Vraag mij toch af waarom Johnny zo emotioneel werd bij dit nummer.. #hlf8 #vluchtstrook pic.twitter.com/OyzaWNOfOp — dion cameronz (@dioncameronz) 21 januari 2022

Wat een heerlijk einde van deze aflevering van #hlf8 dit maakt de wereld een stukje mooier❤ — Yolande (@YolandeHilhors1) 21 januari 2022

Prachtige aflevering van #HLF8 !!

Gordon over Down The Road, samen met Kai en Lizzy ❣

De puurheid straalt er vanaf ❤

Respect voor #johnnydemol hij heeft al zoveel te verduren gehad! — RTkoningin van EntXP (@AnnaBerdina) 21 januari 2022

