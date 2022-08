Johnny de Mol is binnenkort weer op de buis met dít programma

Hoewel deze zaken nog moeten voorkomen, verschijnt Johnny toch weer snel op de buis.

Johnny de Mol snel weer op televisie

Zijn manager laat aan RTL Boulevard weten dat Johnny vanaf 12 oktober weer op televisie is met een nieuw seizoen van Restaurant misverstand. Johnny pakt de presentatie van de talkshow HLF8, waarmee hij in april abrupt stopte, niet op.

Wel ‘Restaurant misverstand’, geen ‘HLF8’

HLF8 is deze week weer van start gegaan en wordt gepresenteerd door Hélène Hendriks en Leonie ter Braak. De manager van Johnny laat weten: “Johnny heeft besloten om geen liveshow te doen, maar wel Restaurant misverstand. Hij heeft Restaurant misverstand gedraaid deze zomer en gaat pas liveshows doen, zodra er meer duidelijkheid is over zijn proces. Dat is een bewuste keuze geweest.”

Beschuldigingen

Shima Kaes is de ex van Johnny. Zij beschuldigde hem van ernstige mishandeling, waarover een schokkend rapport naar buiten kwam. Daar kwam nog een aanklacht bovenop, dit keer van een vrouw die zegt dat Johnny haar seksueel misbruikte nadat hij haar drogeerde. Johnny heeft alles ontkend en zei mee te werken aan het onderzoek.

Tóch weer op tv

Het leek erop dat Talpa Johnny niet meer op de buis zou brengen totdat er duidelijkheid over deze zaken zou komen, maar dat blijkt dus niet zo te zijn.

‘Restaurant misverstand’

In Restaurant misverstand gaan jonge mensen met dementie de uitdaging aan: zonder horeca-ervaring samen een restaurant runnen. Johnny staat ze bij en praat met ze over hun gevoel en uitdagingen. Er zijn al twee seizoenen uitgezonden, in oktober gaat het derde seizoen van start.

Bron: RTL Boulevard