Johnny de Mol keert terug als presentator ‘HLF8’: “Turbulent jaar voor de hele familie”

In het interview vertelt Johnny dat hij voortaan op vrijdag de presentatie van HLF8 weer op zich neemt. Vanavond is hij alweer te zien. De talkshow op SBS6 werd voor hem bedacht, maar vorig jaar besloot hij er na alle commotie mee te stoppen.

De zoon van John de Mol en Willeke Alberti wilde een tijdje uit de spotlights na beschuldigingen van zijn ex Shima Kaes over mishandeling en poging tot doodslag. Ze had aangifte tegen Johnny gedaan, maar het OM liet in oktober weten de aangifte te seponeren vanwege onvoldoende bewijs.

Vrouw Anouk was grote steun

Johnny heeft er nu toch weer zin in om het programma een dag in de week te presenteren. “Ik doe het, omdat ik ervoor ben gevraagd. Hélène Hendriks en Sam Hagens kunnen elk maar twee avonden presenteren. Leonie ter Braak is naar RTL4 en ik doe daarom dus de vijfde.”

Hij dankt zijn vrouw Anouk, die zijn steun en toeverlaat was de afgelopen tijd. “Ik heb een fantastisch sterke vrouw. Zij was er ongelooflijk voor me. Maar de zaak had op iedereen een enorme impact. Op mezelf, op haar. Zelfs op de kindjes, die voelen dat er iets is.”

Voor de hele familie zwaar

Eigenlijk was het een heel zwaar jaar voor de hele familie, blikt Johnny terug. “Voor mijn vader en voor Linda, voor wie het ook voor het eerst was dat ze zo onder vuur kwam te liggen. De manier waarop: zo hard en meedogenloos. Wat had zij nou gedaan?”

‘Zieke Daniëlle zelf heel positief’

Maar wat er het meest heeft ingehakt, was de toestand van zijn zus, Daniëlle van ’t Schip, die aan kanker lijdt. “Daarbij valt echt alles in het niet en dat houdt ons als hechte familie het meest bezig.” Johnny vertelt dat Daniëlle zelf heel positief is. “Maar ze is goed ziek. Het is een heel zware tijd en we blijven hopen op een wonder.”

Bron: De Telegraaf