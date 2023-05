Johnny de Mol keert terug op televisie (en wel als quizmaster)

Dat maakt Talpa maandagochtend bekend.

Nieuwe spelshow

In de zomerquiz strijdt elke aflevering een vijfkoppig team om een geldprijs. Per vraag zijn er zes antwoordopties, waaruit ieder teamlid moet kiezen. Iedere optie is gelinkt aan een bal. Staat een speler bij het juiste antwoord, dan stopt de bal op tijd. Bij een verkeerd antwoord is er echter sprake van een natte boel. De speler wordt dan door de bal in een zwembad geduwd.

Conclusie? Het team word steeds kleiner. Alleen als minstens één teamlid de laatste vraag juist beantwoordt, wint het team 25.000 euro.

Roerige periode

Johnny keert terug op televisie na een roerige periode. Vorig jaar legde hij zijn werkzaamheden neer vanwege beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. “Ik was geloof ik de eerste die zichzelf cancelde”, vertelde hij daarover.

Ook de misstanden bij The voice hadden veel impact op familie De Mol. Kort nadat Johnny eerder dit jaar terugkeerde als presentator van zijn talkshow HLF8, werd vanwege de kijkcijfers de beslissing genomen om ermee te stoppen. Johnny liet eerder weten hoe jammer hij dat vindt.

De kwis met ballen is vanaf 24 juni om 21.30 uur te zien op SBS6.

Zijn rol als quizmaster is niet het enige waaraan Johnny de Mol werkt. De presentator gaat ook een nieuw reisprogramma maken, maar hij wilde eerder vooral even thuis blijven. In onderstaande video zie je waarom.

Bron: RTL Boulevard