Johnny de Mol over einde ‘HLF8’: ‘Ik was de eerste die zichzelf cancelde’

Dat vertelt de presentator zondagavond in Humberto op zondag.

Zichzelf cancelen

In 2021 ging een langgekoesterde droom van Johnny in vervulling en kreeg hij een eigen talkshow. Na tweeënhalf jaar blikt hij terug op een roerige periode. Zo legde Johnny zijn werkzaamheden in april 2022 neer vanwege beschuldigingen van wangedrag aan zijn adres. “Ik was geloof ik de eerste die zichzelf cancelde”, vertelt hij daarover.

Beschuldigingen

“In zo’n situatie moet je wachten op een positieve uitspraak van het OM. Die is er gekomen”, vertelt hij, verwijzend naar de aangiftes die werden geseponeerd vanwege onvoldoende bewijs. “Ik heb altijd gezegd: dan begin ik de dag erna meteen, maar het heeft impact op je gezin, op je omgeving, op hoe je zelf in het leven staat.”

Uitdaging

“Ik heb tot die tijd een vrij zorgeloos leven gehad. Dat hoeven we niet onder stoelen of banken te steken”, gaat hij verder. “Zilveren level”, oppert Humberto. “Ja”, bevestigt Johnny. “En zoiets als dit had ik nog nooit meegemaakt. Daar moet je even mee aan de slag en dat gaat nu, mag ik wel zeggen, heel sterk.”

Veranderd als mens

De gebeurtenissen veranderden hem als mens. “Het moeilijkste was niets kunnen of mogen zeggen, want dan breng je de zaak in gevaar. Dat was wel een lesje nederigheid en geduld. Het duurde langer dan verwacht en dan ga je erover nadenken en natuurlijk ook over je relatie, maar meer dan dat”, reflecteert hij.

“En dat heeft me heel veel gebracht. Je gaat nadenken over hoe je in het leven staat, waar je voor staat, wat voor vader je wilt zijn, wat voor mens je wilt zijn, maar ook wat voor presentator en leider voor een team.” Hiermee verwijst hij naar de gebeurtenissen die zijn redactie de afgelopen twee jaar versloeg. “Corona, de oorlog, het The Voice-schandaal. We hebben veel meegemaakt met elkaar en dat je dan moet stoppen is ‘extra zuur’.

Einde van ‘HLF8’

Over die beslissing om te stoppen met HLF8 zegt hij: “We weten allemaal dat deze wereld draait om kijkcijfers.” Hoewel die aantallen inmiddels zijn gestegen, kwam de opmars volgens hem ‘net te laat’. Hij vindt het einde van het programma dan ook te snel besloten. “We hopen nog steeds dat ze morgen bellen. Dat hoop je natuurlijk, maar nee, er is programmering en een nieuw programma, dus we hebben echt wel afscheid genomen.”

Familie De Mol

De misstanden bij The Voice hadden veel impact op familie De Mol. Humberto vraagt Johnny of hij nog weleens contact heeft met Jeroen Rietbergen, die wordt vervolgd voor verkrachting. “Ik heb nog weleens contact met hem”, vertelt Johnny. “Maar weet je, we leven in een hele gekke tijd. Je merkt dat heel veel mensen het niet meer voor elkaar op durven nemen. Mensen laten elkaar vallen, omdat iedereen in een soort mijnenveld loopt. Hij was vijftien jaar in mijn leven en iemand maakt fouten. Laten we kijken waar de zaak op uitloopt.”

Zijn tante Linda de Mol noemt hij ‘een tough cookie’. “De hele familie heeft best wel onder vuur gelegen, best wel relatief ook. Maar die komt er wel. Ze weet dondersgoed wie ze is, waar ze voor staat en wat ze heeft betekend, en dat geldt eigenlijk voor ons allemaal.”

Hoewel zijn talkshow stopt, verdwijnt Johnny niet van tv. Hij gaat een reisprogramma maken in Botswana.

Johnny de Mol gaat een nieuw reisprogramma maken, maar wilde eerder vooral even thuis blijven. In onderstaande video zie je waarom.

Bron: Linda.nl, RTL Boulevard