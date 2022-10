Johnny de Mol stopt met ‘HLF8’: “De weerslag van afgelopen periode viel zwaarder dan gedacht”

Johnny de Mol keert helemaal niet meer terug bij het programma, laat Talpa weten aan Shownieuws.

Johnny de Mol niet terug bij ‘HLF8’

Het statement van Talpa luidt: “Ondanks de positieve uitslag van het onderzoek, valt de weerslag van deze hele periode Johnny zwaarder dan gedacht. Hij wil zich daarom volledig richten op zijn welzijn en dat van zijn directe omgeving. Johnny geeft aan dat het een enorm moeilijke beslissing is geweest. Hij is de redactie van HLF8 ontzettend dankbaar voor de tomeloze inzet en het mooie avontuur dat ze met elkaar hebben beleefd. En hij wil dit moment nog een keer aangrijpen om iedereen te bedanken voor alle warme berichten die hij de afgelopen periode heeft mogen ontvangen.”

Hélène Hendriks en Leonie ter Braak

Talpa respecteert die keuze: “We kijken terug op een enerverende periode waarin hij ons als host van het programma mooie, emotionele en spraakmakende momenten heeft bezorgd.” Sinds Johnny in april zijn werkzaamheden neerlegde, werd hij vervangen door Hélène Hendriks en Leonie ter Braak. Zij blijven het programma afwisselend presenteren, laat Talpa weten. “Zodra er meer te melden is, dan laten wij dit weten.”

Werk neergelegd

Eind april liet Johnny in een uitzending weten zijn werk tijdelijk neer te leggen. “Bovenop de eerdere beschuldigingen en verdachtmakingen is er deze week een nieuwe, anonieme valse beschuldiging geuit. Daardoor wordt het voor mij en de redactie onmogelijk om dit werk voort te zetten”, zei hij destijds.

Aangifte

Inmiddels is de aangifte van zijn ex Shima Kaes, waarin ze hem beschuldigde van mishandeling en poging tot doodslag, door het OM geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Johnny liet weten: “Ik heb altijd vertrouwen gehad in het onderzoek en in deze uitkomst. Evengoed was het een zware tijd, dus ik ben opgelucht dat deze beslissing er nu is. Ik zal nog even de tijd nemen, en ik hou jullie op de hoogte wanneer ik welke werkzaamheden hervat.” Nu blijkt dus dat Johnny de Mol zijn werkzaamheden bij HLF8 niet zal hervatten.

Bron: Shownieuws