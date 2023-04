Joke Bruijs (71) doet het rustiger aan vanwege geheugenproblemen

In een interview met de Telegraaf legt de actrice uit dat ze in het najaar van 2022 ontdekte wat er mis is. Ze dacht in eerste instantie dat het kwam door een val van de trap dat haar spraak wat onsamenhangend was. Ook had ze soms een afwezige blik. In het ziekenhuis kwam ze erachter dat dat toch een andere reden had.

“Het heeft onder meer te maken met leeftijd en een hele trits andere zaken waar de medische wetenschap nog niet helemaal achter is. Als gevolg van die beperking heb ik last gekregen van mijn geheugen en ben ik op een aantal zaken wat minder scherp geworden”, legt ze uit. Ze merkt vooral dat ze sneller woorden kwijt is. “Ik reageer iets minder gevat, waardoor ik wat meer buiten de publiciteit wil leven.”

Vorig najaar was de Toen was geluk heel gewoon-actrice nog te zien in de bioscoopfilm Casa Coco, waarin ze met haar ex-man Gerard Cox speelt. Ze vertelde destijds al dat ze voor het eerst in 55 jaar lege plekken in haar agenda had. “Het gevoel dat niets moet, maar alles mag, gun ik mezelf.” Sindsdien doet ze het wat rustiger aan.

Volgens haar partner Frits Landesbergen zijn de ‘scherpe randjes’ er een beetje vanaf. “Tien procent van de schaterlach is weg, tien procent van de gevatte opmerkingen ook. Het is allemaal net even wat minder spontaan geworden.” Hij vertelt dat Joke verder nog prima functioneert én hoopt dat het nog lang zo blijft. “Met dit soort ziektebeelden is het onmogelijk te voorspellen hoe snel of traag dat verder gaat.”

Joke was in het najaar te zien bij The roast van Famke Louise. Waarom deed ze hieraan mee?

Bron: Telegraaf