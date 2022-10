Joke Bruijs stopt met zingen en acteren: “Het is mooi geweest”

Joke zal nog te zien zijn in de film Casa Coco, die op 7 november in première gaat, maar dat is het, zo laat ze weten aan Privé. “Ik heb alles mogen doen waar ik ooit van droomde, het is goed zo.”

Joke Bruijs met pensioen

Joke vertelt: “Mensen vragen nog weleens wat ik op mijn bucket list heb staan, maar die is helemaal leeg. Simpelweg omdat ik werkelijk alles heb mogen doen waar ik ooit van droomde. Musicals, films, concerten, cd’s en televisieseries... Ik kan dus alleen maar dankbaar zijn en met een trots gevoel terugkijken op behaalde successen. Mijn nieuwste film Casa Coco, die over drie weken in première gaat, is eigenlijk een hele mooie afsluiter van mijn carrière. De kers op de taart. Ik zal heus nog weleens een interview geven, ergens te gast zijn of een keer een liedje zingen, maar qua grote projecten is het wat mij betreft mooi geweest.”

Terugblik op carrière

Joke begon op haar vijftiende bij de VARA. “Daar zong ik elke veertien dagen bij een talentenjacht. Ik kreeg er 35 gulden bruto per keer voor”, blikt ze terug. Ze kijkt met veel plezier terug op alles wat ze in het theater heeft mogen doen: “Van de André van Duin revue tot De oase bar, het was me allemaal even lief. Ik heb zelfs eens een geplande operatie op een paar vrije dagen tussen twee shows door gedaan. Hop, en weer door. Niet lullen, maar poetsen.”

In mijn tijd moest je iets kúnnen

Ze heeft hard gewerkt voor haar succes: “Tegenwoordig worden mensen al beroemd als ze op het toilet gaan zitten en daar dan een vlog van maken, maar in mijn tijd moest je echt iets kúnnen. En tja, ik kan wel wat.”

‘Casa Coco’

Nog even over die film waarin ze nog te zien is: die werd twee jaar geleden al opgenomen, maar door corona uitgesteld. Joke: “Ik speel de eigenaresse van een pension dat helemaal Hollands is ingericht. We verkopen er friet met mayonaise, frikadellen en een lekkere bal gehakt. Dit tot onvrede van mijn dochter, gespeeld door Katja Schuurman, die er juist een Caraïbische toko van wil maken. Moeder en dochter zijn doorgaans twee handen op één buik, maar hierin botsen ze. Vaste prik elk jaar is het bezoek van ‘de bende van ellende’, een groep gezellige Rotterdammers, bestaande uit onder anderen Richard Groenendijk, Frederique Spigt, Loes Luca en Gijs de Lange. Voor Gijs werd het ook zijn laatste film. Ik mis die man ontzettend. Wat een verlies voor de acteerwereld.” De acteur, bekend van onder andere zijn rol als de vieze kok in Het Klokhuis, stierf op 25 mei 2022 op 65-jarige leeftijd na een kort ziekbed.

Ex Gerard Cox

Ook Joke’s ex Gerard Cox zit in de film, hij speelt de gepensioneerde kapper Toon, de ex van het personage van Joke. “Die zien elkaar daar na vijftig jaar ineens weer terug. Je kunt je voorstellen wat dat allemaal teweeg brengt. Fictie en werkelijkheid verschillen in dit geval niet zo gek veel van elkaar, want tot 1987 waren Gerard en ik ook in het echte leven een stel.”

Joke Bruijs verkoopt lichtelijk tegen haar zin in het vakantiehuis op Bonaire dat ze met haar ex-vriend kocht. Werpt dit voor haar een donkere wolk over het zonnige eiland?

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: De Telegraaf