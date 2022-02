En ‘Jezus’ geeft alvast een voorproefje van hoe hij gaat klinken.

Soy Kroon als Jezus

Niemand minder dan voormalig GTST-soapie Soy Kroon (27) zal Jezus gaan spelen. Hij is hiermee de allerjongste Jezus in The passion ooit. “Ik wil een jonge, brutale versie van Jezus neerzetten”, liet Soy al weten.

Dennis Weening als Judas

Dennis Weening mag de rol van Judas op zich nemen. Hierover zegt hij: “Ik vind het spannend en heb nog nooit zoiets zover uit mijn comfortzone gedaan. Maar juist daarom en omdat ik het een enorme eer vind om zo’n rol te mogen spelen kijk ik er ongelofelijk naar uit.” Wij zijn vooral benieuwd of Dennis kan zingen!

Noortje Herlaar als Maria

Noortje Herlaar mag schitteren als Maria. Deze musicalster kan fantastisch zingen dus dat moet wel goed komen!

Thomas Cammaert als Petrus

Thomas Cammaert mag de rol van Petrus op zich nemen. Thomas is niet alleen een bekend acteur, maar ook bekend van zijn rol als mol in Wie is de mol? en de makers van The passion zijn gek op oud-mollen. Zo speelde Rob Dekay eerder Judas.

Sabri Saad El Hamus als Pilatus

De rol van Pilatus gaat naar acteur Sabri Saad El Hamus. Hij laat weten: “Het mooie aan het verhaal is het maatschappelijke element waarin ieder zich kan herkennen. Zo is Pilatus ook niet alleen een slecht mens, hij manipuleert het verhaal een bepaalde kant op, maar ja wie doet dat niet? Het is een heel interessante figuur.”

Coronamaatregelen

De twaalfde editie van The passion vindt dit jaar plaats in Doetinchem. Ondanks de versoepelde coronamaatregelen wordt het evenement opgenomen zonder publiek.

Zonder muziek van Marco Borsato

Al sinds de eerste editie van The passion wordt de muziek van Marco Borsato gebruikt. Dat zal nu voor het eerst niet het geval zijn. Maar KRO-NCRV geeft daarvoor niet de recente beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag als reden. “Bij de selectie van de muziek in The passion wordt er gekeken welke muziek er past bij de artiesten die dat jaar gecast zijn en of de liedjes passen in het verhaal dat wordt verteld. Daarbij is de keuze gevallen op nummers van andere artiesten dan Borsato”, aldus de omroep.

Alles komt goed

Woensdagavond vertelde Soy bij Beau dat het thema van deze editie ‘Alles komt goed’ is. Er is daarom gekozen voor het gelijknamige nummer van Jaap Reesema als themalied. Soy bracht alvast een stukje ten gehore en dat belooft veel goeds. Jaap Reesema reageert verrast en enthousiast op Instagram, maar laat wel weten dat niemand hem hierover heeft ingelicht.

