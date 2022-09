Joop van den Ende wil nog lang niet stoppen: “Gewoon plannen blijven maken”

Joop is ervan overtuigd dat actief blijven dé oplossing is. Ondanks zijn leeftijd wil hij nog zoveel doen. Dat vertelde de televisie- en theaterproducent zaterdag aan Matthijs van Nieuwkerk als gast in zijn programma Matthijs Gaat Door op NPO 1.

“Dat doe je door gewoon dingen te maken, te creëren. Met mensen om je heen plannen maken. Als je geen plannen hebt, dan leef je niet.”

Gezonde tachtiger

Het was in april even onzeker of Joop wel door kon met werken. Hij moest gedotterd worden nadat hij zich al een poosje niet zo goed voelde, zei een woordvoerder van zijn bedrijf toen. “Het is een gezonde tachtiger, maar hij houdt zijn gezondheid heel goed in de gaten. Hij voelde zich al een paar dagen niet lekker en dacht: ik ga toch even naar de arts.”

Niet aan de dood denken

Aan Matthijs vertelde Joop verder dat ook zijn familie hem op de been houdt. “Wat het leven de moeite waard maakt? Dat is mijn gezin, Janine, m’n kinderen, m’n kleinkinderen. Maar ook nog niet aan de dood denken en net doen alsof dat er nog niet is. En dat het nooit komt.”

Bron: ANP