Joost Prinsen is blij dat nieuwe vriendin Noraly snapt dat hij zijn vrouw mist: “Kan naast elkaar bestaan”

“Want het is heel dubbel. Dat je iemand mist terwijl je eigenlijk al iemand anders hebt”, vertelt Joost donderdag in het NPO Radio 1-programma Nooit meer slapen. Gelukkig was dat voor zijn nieuwe vriendin Noraly geen struikelblok. “Het is heel prettig dat Noraly heel verstandig met mijn gemis is omgegaan”, laat Joost weten.

Hard werken

De acteur en presentator is er naar eigen zeggen niet voor gemaakt om alleen te zijn. “Ik ben in mijn leven niet lang alleen geweest”, geeft hij toe. “Ik kán het wel alleen. Maar ik vind het niet prettig en ik ben er niet zo goed in.” Toen Emma overleed, moest hij zichzelf tot de orde roepen om niet af te glijden. “Ik moest elke dag koken. En als ik ging slapen moest de keuken opgeruimd zijn. Ik moest elke dag een wandeling maken. Ik heb het eerste halfjaar heel hard moeten werken, anders was ik er aan onderdoor gegaan.”

Toch een beetje gelijk

Over de eerste twaalf maanden na Emma's dood schreef hij het boek Na Emma. Hierin vertelt Joost dat Emma wist dat het niet lang zou duren voordat hij een nieuwe liefde zou vinden na haar overlijden. “Binnen een half jaar, zei ze. Ik ontkende dat heftig. Het werd uiteindelijk een jaar”, zei Joost hierover in 2021 in talkshow Op1, volgens Metro. “Daar ben ik dus wel tevreden mee. Hoewel ik Emma tandenknarsend toch ook een beetje gelijk moet geven.”

Bron: ANP / Metro.nl