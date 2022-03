Het meisje kreeg de naam Coco Georgia Henry Nolet. “Je vader en moeder zijn onvoorstelbaar blij dat je hier bent. Welkom thuis Coco”, schrijft de zanger bij een foto met zijn kersverse gezin.

Van bonusvader naar vader

Joshua en Caroline leerden elkaar kennen in de coronaperiode, maar hoe lang de twee precies samen zijn, is niet bekend. In november maakte het koppel bekend dat ze een kindje verwachtte. “Caroline, het is moeilijk voor te stellen dat er iets meer meant to be is dan deze mooie baby die zich nu bij onze bende voegt”, schreef de zanger destijds op Instagram. Caroline is al moeder van een zoon, Sam. Joshua zei destijds: “Van bonusvader naar vader. Ik hou van ons. En ik kan niet wachten om haar te ontmoeten.”

Bron: Instagram