Joshua Nolet (Chef’Special) en Caroline verwachten een kindje

“We zijn zo dolgelukkig, want we krijgen een baby. Een meisje. En ja, ze is nu al een wonder op zo veel verschillende manieren”, schrijft Joshua onder de foto waarop hij Caroline een zoen geeft.

Van bonusvader naar vader

“Caroline, het is moeilijk voor te stellen dat er iets meer meant to be is dan deze mooie baby die zich nu bij onze bende voegt.” Caroline is al moeder van een zoon, Sam. “Van bonusvader naar vader. Ik hou van ons. En ik kan niet wachten om haar te ontmoeten.” Ook post de zanger een echo van de baby.

Joshua en Caroline leerden elkaar kennen in de coronaperiode, maar hoe lang de twee precies samen zijn, is niet bekend.

Bron: Instagram.