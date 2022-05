Joshua Nolet poseert met zijn pasgeboren dochtertje op de cover van ‘Men's Health’

Joshua’s vriendin Caroline beviel begin maart van Coco. Niet lang daarna mocht de kleine al de fotostudio in, zo blijkt nu.

Joshua Nolet open over depressie

Op Instagram deelt Joshua trots het eindresultaat. “Op de Men’s Health-cover. Met Coco. Want als er ooit een goede reden was om healthy te zijn dan is zij het”, schrijft de zanger in het onderschrift. “Ik vond dat lastig de afgelopen twee jaar. Zorgen dat ik fysiek en mentaal fit was. Lockdowns en verloren festivalzomers waren voor mij geen goede cocktail.”

Prikkels nodig

Over die ongezonde cocktail vertelt Joshua openhartig in het blad. “Ik zorgde zó slecht voor mezelf. Er waren geen prikkels meer, alles viel weg – de hele festivalzomer, alle shows. Er was nog geen Coco.” Joshua zag geen reden om goed voor zichzelf te zorgen. “Ik hoefde niet op het podium te staan. Ik hoefde mezelf niet te presenteren. Ik had nieuwe prikkels nodig. Die heb ik toen in de verkeerde dingen gezocht. Dingen die je normaal op een feestje doet.”

Drank en drugs

Naar eigen zeggen heeft Joshua normaal gesproken een gezonde, recreatieve verhouding met drank en drugs, maar tijdens de lockdowns ging hij het steeds vaker gebruiken. “Dat sloop erin. Als het te stil wordt, dan ga ik de pijn voelen die eronder zit. Ik heb daar altijd met een boog omheen kunnen werken. Ik was altijd bezig met de band, relaties of vrouwen. Ik had altijd iets waarin ik mezelf kon verliezen als afleiding. De stilte was voor mij te confronterend, dus ging ik mezelf verdoven.”

Alarmbellen

De alarmbellen gingen rinkelen toen hij een aantal afspraken met zichzelf niet was nagekomen. Ook de mensen om hem heen vonden dat Joshua te ver ging. “Dat is een van mijn weinige skills: het lukt me altijd een groep mensen om me heen te verzamelen die me omhoogtrekt en inspireert. Die mensen hebben me op dat moment ook geholpen, met m’n vriendinnetje Caroline voorop.”

Allergrootste rots

Caroline noemt hij zijn allergrootste rots. “Ze heeft me door die lockdown heen getrokken. Én zij is de eerste die om kan gaan met mijn winterdepressie. Zij rende niet weg, probeerde me niet te fiksen. Ze was er gewoon. Ik wist: ik mag bij jou depressief zijn en jij neemt het niet persoonlijk. Ze is mijn rock. Ik ben haar zo, zo dankbaar.”

Bron: Men’s Health