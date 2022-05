Josje woont na twaalf jaar Antwerpen tegenwoordig in het Overijsselse Zwolle. “Ik woon in een leuke, volkse wijk, in een supergezellig rijtjeshuis uit de jaren twintig, met een tuintje, vlak bij mijn broer.”

Ze rijdt ook graag in haar knalgele bestelbusje dat ze omgetoverd heeft tot camper en de naam Chateau Jos heeft gegeven. “Het is de ultieme vrijheid”, noemt ze het.

Het gaat momenteel gelukkig heel goed met Josje. “Ik heb niks te klagen. Ik heb twaalf jaar in Antwerpen gewoond maar het voelde alsof het daar een beetje klaar was. Sinds de kleine er is, wilde ik weer dichter bij mijn ouders en familie wonen.”

Destijds verhuisde de voormalige zangeres voor K3 naar Antwerpen met het idee om weer naar huis te gaan als ze met het zangtrio zou stoppen. “Ik ben uiteindelijk veel langer gebleven dan verwacht, heb het er ontzettend naar mijn zin gehad, maar het is mooi geweest.”

Josje huisman heeft gOED CONTACT MET EX

Kamari ziet ze door haar relatiebreuk met ex-geliefde Cle Gyimah niet altijd. Dat is niet zoals ze het voor ogen had, maar meestal is haar zoontje bij haar. “Ik weet ook dat hij het goed heeft zijn vader. In het begin vond ik dat veel lastiger om hem te moeten missen. Maar nu plan ik op die dagen allerlei leuke dingen voor mezelf.”

Over de breuk met haar partner zegt Josje, dat het niet is gegaan zoals ze had gehoopt of gewild. Het heeft haar tijd gekost om het een plekje te geven, dat anders is uitgepakt. “Ik heb nooit de nood gevoeld om daar veel over te delen, ook niet op mijn sociale media. Ik spreek namelijk niet ‘over’ of ‘voor’ iemand anders – dat heb ik nooit gedaan. Maar het is wat het is nu, en dat heb ik geaccepteerd. Het contact tussen ons verloopt goed en we willen het beste voor onze zoon.”

Het gezondste voor een kind is om twee liefdevolle ouders onder één dak te hebben, weet Josje. “Daar ben ik heilig van overtuigd en denk daar absoluut niet lichtjes over. Maar gelukkig heeft hij een heel goede band met zijn vader.”

“Misschien is uit elkaar gaan ook wel een vorm van liefde. Ik wil het absoluut niet verheerlijken, maar soms is het gewoon noodzakelijk om als individu opnieuw gelukkig te kunnen zijn.”

HOEDEN MAKEN EN ACTEREN

Josje is tegenwoordig bezig met het opzetten van een eigen hoedenmerk. “Ik heb acht jaar geleden geleerd om hoeden te maken en had al veel langer de wens om er iets méér mee te doen, maar ik durfde de stap niet zetten.”

Daarnaast is ze te zien als actrice. Josje had een rol in Netflix-film De Familie Claus 2 en heeft nu opnieuw een rol te pakken. “En ik heb mijn camperbus uitgebouwd om rond te trekken in Europa. Mijn dagen zijn goed gevuld, ik verveel me nooit.”

Bron: Nina Magazine/AD