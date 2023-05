Jouke en Karlijn van ‘Boer zoekt vrouw’ geven update over hun relatie: “Wel spannend”

In Onze boerderij in Europa bezoekt Yvon Jaspers, die we kennen als presentatrice van Boer zoekt vrouw, samen met oud-deelnemer Jouke het Britse eiland Jersey. Daar praten de twee niet alleen over Joukes liefde voor koeien, maar ook over zijn liefde voor... Karlijn! De boer onthult namelijk nog altijd verliefd te zijn op de Brabantse.

‘Boer zoekt vrouw’ Jouke en Karlijn geven relatie-update

De twee zijn gelukkig samen en brengen veel tijd met elkaar door. Al wordt dat wel beperkt tot de weekenden, want ze wonen niet samen. In Onze boerderij in Europa vertelt Karlijn het volgende: “Ik ben alleen in het weekend bij Jouke, dus ik woon een beetje in mijn tas.” Nu is op en neer reizen nog goed mogelijk, maar wellicht wordt dat in de toekomst lastiger. Als het aan Jouke ligt, emigreren de twee namelijk naar Frankrijk. Daar is het leven voor boeren een stuk gunstiger dan in Nederland. Karlijn ziet dat echter nog niet honderd procent zitten. “Ik vind het wel spannend. Stel je voor dat hij morgen naar Frankrijk wil. Dan moet ik daar toch even over nadenken. Want ik snap heel goed dat als je daar je droom kunt opbouwen, dat het zwaar weegt.” De twijfel is voor Karlijn gelukkig geen reden om met de relatie te stoppen. “We doen alles in samenspraak tegenwoordig, Yvon,” zo lacht boer Jouke in het programma. Volgens hem staat Karlijn samen met zijn koeien op nummer één.

