Journalist Marijn de Vries deelt haar ervaring met wangedrag bij ‘NOS sport’

Wat ze schrijft, liegt er niet om.

Marijn de Vries over ‘NOS Sport’

Ze begint haar column over de periode waarin ze als analist mee mocht met De avondetappe tijdens de Tour de France. Ze verheugde zich ontzettend op de drie weken die het in beslag zou nemen, maar helaas verliep alles anders dan ze dacht.

‘Smerige taal’

Daarover schrijft ze: “Stel je voor dat je naast een collega in de auto belandt die dagenlang alleen maar smerige taal uitslaat. Soms zit er nog iemand in de auto, maar meestal ben je met hem alleen. Dan heeft hij het over wijven. En neuken. Over welke wijven hij geneukt heeft, met naam en toenaam. Welke wijven hij nog wil neuken. En welke wijven er voor hem in de rij staan.”

‘Flinke beurt nodig’

Marijn sprak de collega daarop aan. “Niet één keer, maar wel tien keer”, maar het mocht niet baten. Na twee weken kwam ze erachter dat die collega ook zo over haar sprak. Zo werd haar verteld: “Hij zegt dat je wel kunt zien dat je lang van huis bent, aan hoe je loopt. Dat je een flinke beurt nodig hebt.” Ze beschrijft het gevoel dat dit haar gaf: “Naakt. Vies. Klein.”

Meldingen

Vervolgens maakte ze een melding bij een eindredacteur. Na veel gezucht werd er een ander autoschema gemaakt, maar daar bleef het bij. Een jaar later mocht ze nog een paar keer naar de Tour komen, daarna helemaal niet meer. Uitleg hierover kreeg ze niet. Ook niet toen ze er bij de hoofdredactie naar vroeg en vertelde wat er was voorgevallen.

‘Beschadigd’

Na alles wat er naar buiten kwam over The voice vorig jaar, maakte Marijn nog een melding bij de NOS. “En stel je voor dat je dan een gesprek aangeboden krijgt met dezelfde hoofdredacteur die je al eens sprak. Hij wil je gaan vertellen dat jij degene bent die zich alles verkeerd herinnert. Natuurlijk weiger je dat gesprek.”

“Hoe zou jij je voelen?” vervolgt ze haar column. “Ik weet wel hoe ik me voel. Wat daar gebeurd is, heeft mij geraakt tot in mijn kern. Het heeft mijn carrière beschadigd, maar vooral mij als persoon. Het vrat me leeg, vanbinnen.”

Inmiddels is na een inventarisatie gebleken dat Marijn lang niet de enige was met dit soort ervaringen bij NOS sport.

Jack van Gelder

Marijn was tot 2010 redacteur bij Holland sport. Sinds 2013 was ze wieleranalist voor de NOS, onder andere in het programma De avondetappe. In haar column noemt Marijn geen namen, en ook de NOS laat niet weten over wie er precies klachten zijn binnengekomen. Jack van Gelder heeft wel publiekelijk te kennen gegeven dat er twee meldingen over hem zijn gedaan.

Bron: NRC