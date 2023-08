Joy uit ‘B&B vol liefde’ bijt van zich af na kritiek: “Mensen kennen mij helemaal niet”

Al vanaf de eerste aflevering hebben veel mensen een sterke mening over Joy. Zo ergeren veel kijkers zich aan zijn zweverigheid en vinden ze dat hij de vrouwen die op bezoek krijgt niet altijd even leuk behandelt. Joy komt vaak ongeïnteresseerd en onverschillig over. Die kritiek gaat hem niet in de koude kleren zitten, maar inmiddels heeft hij wel een manier gevonden om daarmee om te gaan.

Ik laat het lekker bij hen

“Ik denk dat je ervan kunt leren en dat je er eerlijk naar moet kijken als in kritiek een kern van waarheid zit. Dat is bij mij ook gebeurd, maar ik laat ook heel veel dingen bij de mensen zelf, want ze kennen mij helemaal niet”, zo meent hij. Joy legt uit dat kijkers maar een fractie te zien krijgen van wat er allemaal is gebeurd. “Mensen denken me te kennen omdat ze me op tv zien hier en daar. Het is één procent van wat er gefilmd is. Ik begrijp waarom mensen hun beeld daarover vormen, maar ik laat het lekker bij hen.”

Beter leren kennen

En voor de mensen die nieuwsgierig zijn naar hoe hij nu in het echt is, heeft hij een tip: “Als je mij wil leren kennen, kom je lekker langs op Mount Joy.”

Bron: De Telegraaf