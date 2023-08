Joy uit ‘B&B vol liefde’ haalt uit naar één van zijn dames: ‘Zij had andere intenties’

Ondanks deze ogenschijnlijke goede afloop, deelt hij nu op Instagram een sneer uit.

Joy in ‘B&B vol liefde’

Zoé, Babette, Nathalie, Esra, Elise en Dani: Joy kreeg maar liefst zes dames langs in zijn B&B, op de naar hemzelf vernoemde berg Mount Joy. De een bleef weken, de ander was zo weg, maar het lijkt erop dat zijn lange wachten werd beloond. Met de komst van Elise en Dani vielen zowel hij als zijn goede vriend Ilidío in de prijzen. Waar Joy vlinders in zijn buik kreeg voor Dani, ontstond er ook tussen Elise en Ilidío chemie.

Hoe loopt het af?

Hoe het eindigt tussen Joy en Dani zien we aanstaande zaterdag in de slotaflevering van B&B vol liefde. De dag erna - zondag 27 augustus - is de reünie op televisie te zien. Hierin blikken de deelnemers maanden na de laatste opnames terug op hun avontuur én ontdekken we wie er nog bij elkaar zijn.

Intensief proces

Dit alles moet nog worden uitgezonden, maar Joy blikt al even terug op zijn Instagram. Hij schrijft: ‘De zoektocht naar liefde. Wat was dit een intensief proces, 22 dagen 10 uur per dag camera op m’n smoel en tegelijkertijd leren openstellen aan 6 vrouwen die gekomen zijn om te kijken of er een klik met mij was.’

Sneer

Hij gaat verder: ‘Het openstellen kon ik niet bij iedereen, niet elke dame gaf me het gevoel dat ik me 100% kon overgeven. En naderhand ben ik dankbaar aan mezelf dat ik dat niet heb gedaan, want na de opnames bleek dat één hen andere intenties had.’ Oei, over welke vrouw zou deze sneer gaan? ‘Wordt vervolgd’, laat Joy weten. Zouden we hier in de reünie achterkomen?

Kritiek

Nadat Joy deze opmerking de wereld in slingert, kan hij rekenen op een hoop kritiek. ‘Jij was meer met jezelf bezig en met je kleding dan met de dames’, schrijft een Instagrammer. Een ander laat weten: ‘Waarom nu nog met modder gooien? Lekker onvolwassen!’

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Joy van Swieten (@joyvanswieten) op 21 Aug 2023 om 2:04 PDT

De ene B&B-eigenaar vindt de ware liefde, de ander blijft achter met lege handen; afgelopen week beleefden we pieken en dalen met ons favoriete tv-programma. Libelle’s Lotte en entertainmentjournalist Matthijs Albers nemen ze allemaal met je door:

Bron: Instagram