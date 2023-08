Joy van ‘B&B vol liefde’ heeft moeite met kritiek: ‘Emotionele rollercoaster’

‘Egoïst’, ‘ongeïnteresseerd’, ‘arrogant’: zomaar een greep uit de negatieve opmerkingen die al sinds de start van het seizoen over Joy op het internet rondgaan. De ambitieuze gastheer wordt er onder andere van beschuldigd geen vragen te stellen aan zijn potentiële liefdeskandidaten, enkel met zijn eigen ‘purpose’ bezig te zijn en te getuigen van ‘spirituele arrogantie’. Dat is nogal wat.

Fractie van de realiteit

Joy, die op een berg in het Spaanse Malaga hard werkt aan zijn eigen B&B-imperium, komt in het programma dan misschien wat onverschillig over, maar in werkelijkheid gaat de kritiek hem niet in de koude kleren zitten. ‘‘Als ik heel eerlijk ben, voelt het af en toe best wel als een mentale rollercoaster’’, vertelt hij. ‘‘Ik krijg DM’s, comments en soms zelfs mailtjes met kritiek. Er zijn artikelen die van alles zeggen. Dat is allemaal ook wel begrijpelijk van wat er op tv te zien is. Maar het is wel jammer dat dat maar een fractie is van de realiteit.’’

Een veelgehoord geluid is dat hij zich meer open zou moeten stellen. Joy adviseert de mensen die dat zeggen om ‘gewoon naar het programma te blijven kijken’. ‘‘Er is heel veel gebeurd in de afgelopen maanden. Veel veranderingen, veel groei in mezelf. Voor mij was het een heel proces.’’

Ervan leren

Hoewel Joy moeite heeft de vervelende opmerkingen van zich af te schudden, probeert hij er naar eigen zeggen zoveel mogelijk van te leren. ‘‘Ik geloof altijd dat als iets me raakt er een kern van waarheid in moet zitten. Dus ik probeer daar voor mezelf heel eerlijk naar te kijken: hoe kan ik ervan groeien, wat kan ik ervan leren?’’

Daarnaast is lang niet alles negatief, aldus de jonge B&B-eigenaar. ‘‘Ik krijg ook een heleboel lieve reacties. Ik word ook weleens herkend in het echt en dan is het altijd wel gewoon positief. Dus daar probeer ik me op te focussen.’’

