Andere genomineerden waren internist-infectioloog en hoogleraar uitbraken van infectieziekten Radboud UMC Chantal Bleeker-Rovers en cultureel antropoloog en directeur academie voor organisatiecultuur Danielle Braun.

Carriere

Joyce Juanita Sylvester is politica en bestuurder. Namens de Partij van de Arbeid was zij lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van 2003 tot 2015. Daarna was ze onder andere waarnemend burgemeester van Anna Paulowna én Naarden en sinds 2016 is ze substituut Nationale ombudsman.

Autobiografie

Met haar boek ‘Bent ú de burgemeester?’ maakte ze diepe indruk. Het is namelijk een autobiografisch verhaal over de eerste zwarte vrouw in ons land die waarnemend burgemeester werd. Zelf zei Sylvester hierover: “Door het schrijven heb ik me weer gerealiseerd hoe kwetsbaar we als samenleving zijn. Kansengelijkheid is geen luxe, ze doet ertoe en moet bevochten worden.”

Winnares

De jury koos Joyce Sylvester omdat ze dapper en waardig naar voren trad over een persoonlijk en maatschappelijk actueel thema. “Ze kan met recht een pionier en rolmodel worden genoemd voor toekomstige generaties vrouwen van verschillende achtergronden met ambities in het openbaar bestuur”, aldus de jury.

Reactie stemmers

Naast een jury kon er ook gestemd worden op de deelnemende vrouwen. “Ze is een krachtige persoonlijkheid die vanuit haar menszijn en haar levenservaring een grote rol speelt in het adresseren van de positie van vrouwen en die van women of colour in het bijzonder”, aldus de stemmers.