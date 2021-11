Juryleden ‘The Masked Singer’ razend enthousiast over het Lieveheersbeestje: “Wat een stem!”

De jury was díep onder de indruk door de optredens van de bekende Nederlanders in de pakken.

Optredens

De Vogelverschrikker, de Krokodil, de Haai, de Farao, en het Lieveheersbeestje zetten de studio op stelten. Aan de juryleden wederom de taak om te achterhalen welke zangers en zangeressen er in de pakken verscholen zaten. Vooral bij het Lieveheersbeestje werd de jury compleet omver geblazen en begon het speculeren al bij de eerste noot.

Kameleon

“Dit is wat je wilt! Iemand die het karakter helemaal omarmt en die helemaal losgaat op de muziek en elke keer als een soort kameleon een soort andere kleur geeft van haar stem!”, riept Carlo Boszhard.

Met verve gezongen

Daar was jurylid Loretta Schrijver het volmondig mee eens. De uitvoering van Lady Marmelade van het Lieveheersbeestje blies haar helemaal omver. “Dit nummer wat met zoveel verve en met zoveel know how wordt gezongen, brengt me weer helemaal terug naar mijn twintiger jaren en ze zingt het zo fantastisch!”

Het lieveheersbeestje

Ook Gerard Joling en zijn teamgenoot Buddy Vedder zijn het erover eens dat dit een vrouw met veel ervaring moet zijn. “ Als je alle power in huis hebt dan kan het maar een iemand anders zijn: Karin Bloemen”, aldus Gerard.

Flamboyante zangeres

En ze kregen gelijk: het is daadwerkelijk de flamboyante zangeres! Hoewel ze wél de show moest verlaten, was het een onvergetelijke ervaring, laat Karin Bloemen weten. ‘’Ik ga iedereen uit het publiek persoonlijk bellen om te vragen waarom ik niet door ben’', zei de zangeres nog grappend.

Lovende reacties

De kijker thuis vindt het jammer dat Karin Bloemen de show al moet verlaten, maar is het volmondig met de juryleden eens: de zangeres zette een geweldige performance neer. Dat blijkt uit een stortvloed aan reacties op Twitter:

Staande ovatie 👏 Vanaf de eerste keer dat ik je prachtige stem hoorde wist ik gewoon al dat jij het was. @BloemenKarin, je bent geweldig!! #TheMaskedSinger #themaskedsingernl — Official Denise (@Denisevlienden) 19 november 2021

Wat een topper is Karin Bloemen toch! Jammer dat ze eruit is... 😪 #themaskedsingernl — 𝕄𝕒𝕣𝕚𝕛𝕜𝕖 𝔾𝕣o𝕖𝕟𝕝𝕒𝕟𝕕 (@MarykeGroenland) 19 november 2021

Prachtig mens is Karin Bloemen toch ❤️ #TheMaskedSinger #themaskedsingernl — Romy (@missxromy2) 19 november 2021

Bron: RTL Boulevard, RTL