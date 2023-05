Jutta Leerdam kampte jarenlang met eetproblemen: “Ik sloeg helemaal door”

Dat vertelt de sportvrouw in het YouTube-programma Open kaart.

Ongezonde relatie met voeding

“Ik heb weleens te veel discipline gehad”, begint Jutta haar verhaal, waarbij ze toegeeft dat ze in het verleden focuste op het verkeerde. Met dat ‘verkeerde’ bedoelt ze voeding, en haar jarenlange ongezonde relatie hiermee. “Daarin sloeg ik helemaal door. Ik wilde zó perfect zijn, in de zin van zó perfect gezond eten, en ik wilde zó graag zo dun mogelijk zijn. Dat heeft me uiteindelijk wel wat gekost en is een aantal jaren niet goed voor mij geweest.”

Gebrainwashed

De schaatsster was naar eigen zeggen drie jaar lang geobsedeerd met gezond eten en at helemaal niets ongezonds. “Een stukje chocola? Nee, mijn lichaam hoefde het op een gegeven moment niet eens meer. Ik had het geblokt, alsof ik het gewoon niet lekker vond”, vertelt ze. “Een appel was het lekkerste wat er was. Ik had mezelf zo gebrainwashed.”

Ze vervolgt: “Ik at alleen maar gezond en ook niet meer heel veel. Ik werd heel dun, had geen kracht meer en kwam niet meer vooruit. Ik had al mijn spieren verbrand en was gewoon ‘op’. Het heeft me een aantal jaar wel wat vorm gekost.”

Haaruitval

Behalve op haar sportprestaties hadden Jutta’s eetproblemen ook fysieke gevolgen. “Als ik in de douche stond, had ik plukken haar in mijn handen. Het was gewoon too much. En ik dacht alsnog dat ik goed bezig was.”

Uitblijven menstruatie

Ook bleef haar menstruatie vier jaar uit. “Ze zeggen dat dit normaal is in de sport, maar dat is écht niet normaal. Nu word ik wel ongesteld en ben ik wel gezond, vrouwelijker en sterker. Achteraf weet ik dus dat het niet normaal is en dat het echt te maken heeft met voeding en vetpercentage, en niet met hard trainen, want ik train nu harder dan ooit en mijn lichaam heeft er alsnog genoeg energie voor.”

Stemmetje

Op de vraag of ze het er mentaal nog moeilijk mee heeft, antwoordt Jutta eerlijk: “Er zit nog altijd wel een stemmetje in mijn hoofd dat zegt: je bent te dik. Dat is nog wel vervelend, maar dat is veel meer geweest. Nu eet ik om de beste van de wereld te zijn. Eerst viel ik af vanwege een ideaalbeeld. Het was zo slecht voor mijn sport en gezondheid. Ik ben blij dat ik daar overheen ben gekomen.”

Taboes doorbreken

De schaatsster sprak eerder openlijk over heftige menstruatieklachten en vindt het belangrijk om onderwerpen uit de taboesfeer te halen. “Ik wil niet elke keer na een wedstrijd in een interview enkel praten over mijn prestatie. Ik wil het ook over andere dingen hebben. Ik heb een supergroot bereik. Waarom zou ik iets, wat ik al aan iedereen op de ijsbaan heb verteld, niet aan heel Nederland of een journalist vertellen? Ik wil gewoon heel transparant en open zijn.”

Bron: Linda.nl