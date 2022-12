Jutta Leerdam openhartig over ‘emotioneel heftigste jaar ooit’

“Ik heb geleerd dat wat er ook gebeurt, mijn mentale weerbaarheid groot is. No matter what, ik kan dit”, vertelt de sportvrouw in een uitgebreid interview met het AD.

Moeilijkste seizoen ooit

Zowel op privégebied als op professioneel vlak veranderde het afgelopen jaar veel voor Jutta. Ze verbrak haar relatie van vijf jaar met Koen Verweij en maakte een overstap naar Jumbo-Visma. “Het olympische seizoen was voor mij echt het moeilijkste seizoen dat ik ooit had. Mij werd in die periode duidelijk dat mijn relatie niet zo stabiel was als ik wilde.”

Alles geven

Ze duwde twijfels zoveel mogelijk weg. Tot er online geruchten verschenen over haar relatie. Jutta wil er niet dieper op ingaan, maar vertelt wel dat dit het laatste was waar ze op zat te wachten. Toch wist ze álles te geven op de baan. “Ik weet niet waar ik het vandaan haalde, want ik was slécht. Ik heb zoveel gevraagd van mezelf tijdens de Spelen.”

Moeilijke momenten

“Dat is het enige wat ik duidelijk in mijn hoofd had: je kunt je kut voelen, maar de Olympische Spelen zijn nú”, vervolgt ze. “Wat er speelt, boeit dus niet. Je gaat jezelf niet saboteren, je gaat gewoon hard schaatsen. Je voelt je pas echt kut als je je kut voelt én terugkomt zonder medaille. Maar ik heb daar wel moeilijke momenten gehad. Ik denk dat ik daar elke dag heb gehuild.”

Niet over hebben

Over haar relatie met Koen Verweij op dat moment zegt ze: “Hij was op dat moment de stabiliteit en de onrust tegelijk.” Bij haar familie uit de sportvrouw zich in die tijd niet. Vanwege haar angst om corona te krijgen, kon ze hen niet eens knuffelen. “Als ik ze sprak, bleek het oppervlakkig. Ook omdat ik alles niet te groot wilde maken. Dat het niet echt goed ging, moest geen ding worden. Als je het erover hebt, wordt het echt. Ze wisten dat het niet goed ging, maar ik zei altijd: ‘Ik wil het er niet over hebben.’ Dus ik zag ze niet, maar ik ontliep ze eigenlijk ook.”

Heel veel liefde

Uiteindelijk kiest Jutta voor zichzelf en zet ze een punt achter haar relatie. Eenzaam is ze sindsdien niet geweest. “Ik vermaak me wel. Al ben ik niet een type om de rest van mijn leven vrijgezel te blijven. Voor nu is het goed zo, maar uiteindelijk hou ik ervan om met iemand echt een band op te bouwen. Ik heb nog heel veel liefde om te geven.”

Bron: AD, RTL Boulevard