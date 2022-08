Jutta Leerdam zet punt achter relatie met Koen Verweij

Yvonne Coldeweijer – who else? – postte gisteren een video op Instagram waarop een knus onderonsje tussen Koen en een onbekende dame te zien is. Hoewel het filmpje naar verluidt stamt uit het post-Jutta-tijdperk, zou de schaatser het ook tijdens hun relatie iets te gezellig hebben gehad met een blonde vrouw – een andere dan degene die op dat moment zijn vriendin was. “Grote onzin”, noemde Koen de geruchten destijds tegenover RTL Boulevard.

Verschillende fases

Op Instagram plaatst Jutta een keurig bericht over de kwestie. “Ik ben Koen dankbaar voor de mooie jaren die we samen hebben gehad, echter heb ik onlangs de beslissing gemaakt om een punt achter onze relatie te zetten.”

Over de vermeende schuinsmarcheerderspraktijken van haar – inmiddels – ex rept ze met geen woord. “We zitten in verschillende fases van ons leven en zijn niet meer de match die we ooit waren.”

Bijzondere periode

Ook Koen spreekt over ‘prachtige jaren’. “Ze heeft me veel nieuwe dingen en inzichten bijgebracht en hopelijk ik haar ook. Ik ben trots en dankbaar voor alle reizen, lessen en momenten die we samen hebben mogen delen en ik kijk met een glimlach terug naar de bijzondere periode uit ons leven die we met elkaar hebben gedeeld.” Verder schrijft hij altijd van ‘Jut’ te zullen blijven houden.

Beiden gunnen elkaar het allerbeste en hopen de breuk in alle rust te kunnen verwerken. Toch hebben wij het idee dat dit verhaal nog een sappig staartje krijgt.

Bron: Instagram