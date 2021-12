Juvat Westendorp deelt fantastisch nieuws over vriendin: “Nzinga is zojuist kankervrij verklaard”

Een grote opluchting: hij laat via Instagram weten dat Nzinga kankervrij is verklaard.

Bijzondere fotoshoot in Het perfecte plaatje

Als Juvat de opdracht krijgt om zijn held te fotograferen voor Het perfecte plaatje en er een druiluik van te maken, twijfelt hij geen seconde. Nzinga is dat overduidelijk voor hem. “Nzinga is een ontzettend bijzondere vrouw en vecht al anderhalf jaar tegen kanker”, schrijft hij op Instagram.

“Ze is mijn held omdat ze elke ruimte vult met liefde, een ontzettend sterke moeder is voor haar zoontje, een liefdevolle vriendin voor haar man is en een geweldige vriendin voor alle mensen om haar heen. Ik probeerde dus geen heldendaad te vangen maar een energie!”

Stamceltherapie

“De shootdag was vier weken na haar stamceltransplantatie en ondanks dat ze nauwelijks op haar benen kon staan was ze er, wilskrachtig dat ze altijd is”, vertelt Juvat verder. Nzinga heeft geen moment getwijfeld over haar deelname. “Het eerste wat ze zei was: Juv, natuurlijk doe ik dit.”

Daar heeft ze een belangrijke reden voor. “‘Zelf heb ik veel kracht gehaald uit de verhalen van vrouwen die vechten tegen kanker en als ik dat op mijn beurt weer kan doen voor een ander dan twijfel ik daar geen seconde aan.’ Dat lieve mensen, is een held. Haar eerste gedachte was meteen weer onbaatzuchtig en draaide om het willen helpen van anderen.”

Kankervrij

Het bericht sluit Juvat af met de fijne update over haar gezondheid. “Dan nu het belangrijkste nieuws: elf chemokuren en een stamceltransplantatie verder maar Nzinga is zojuist kankervrij verklaard. Nog een jaartje om de drie weken immunotherapie te gaan, maar dit is geweldig nieuws!”

Bron: Instagram