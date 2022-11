K3’s Hanne showt trots eerste foto van zoontje Julien

“Zeven jaar geleden kwam mijn grootste droom uit toen ik een K3'tje werd. Maar de komst van Julien heeft dit zonder twijfel overtroffen”, zegt de Belgische zangeres. “Het is een onbeschrijfelijk gelukzalig gevoel om mama te worden.”

Magisch

Zaterdag toont ze Julien aan de wereld met een mooie foto op Instagram. “Na al die maanden kunnen we je eindelijk in onze armen houden. Het is onwerkelijk, overweldigend en tegelijkertijd zo vertederend, leerrijk en magisch”, schrijft Hanne. Ze bedankt haar fans voor de mooie, lieve reacties.

Samen met Jorn

Hanne is sinds 2020 getrouwd met man Jorn met wie ze al sinds 2011 samen is. Ze deed in 2015 mee aan K2 zoekt K3 en zit sindsdien in de populaire formatie. Vorig jaar kwam de Nederlandse Julia erbij als vervangster van Klaasje.

Wie vervangt Hanne?

Hanne gaat voorlopig op haar roze wolk genieten en wordt tijdelijk vervangen door K2 zoekt K3-kandidate Diede, die als vierde eindigde in de wedstrijd. “Nu kruipen wij weer in onze bubbel. Ik neem nog even de tijd om te genieten van deze unieke, eerste momentjes. I’ll be back soon”, laat ze nog weten.

Bron: RTL Boulevard/Instagram