Kaj Gorgels: “Hier overnachten de ‘Robinson’-afvallers voordat ze naar afvallerseiland gaan”

Sommige kijkers viel het al een tijdje op. Als een Expeditie-afvaller naar een ander eiland wordt overgeplaatst, vertrekt deze vaak ’s avonds en komt deze pas ’s ochtends aan op het nieuwe eiland. Hoe kan dat?, vroegen sommigen zich af. Wat gebeurt er in de tussentijd?

In het donker varen

Presentator Kaj Gorgels geeft op zijn Instagram duidelijkheid. “Even voor alle mensen die zich afvragen hoe het kan dat de kandidaten die worden weggestemd bij de eilandraad, in het donker vertrekken en pas de volgende ochtend als het weer licht is, aankomen”, begint hij zijn uitleg. “Het is vanwege veiligheidsoverwegingen niet toegestaan om in het donker te varen tijdens de opnames van Expeditie Robinson.”

Zowel de kandidaten als de crew mogen onder geen beding in de nacht varen, legt hij uit. “Slechts de kapiteinen en alleen in geval van nood.”

Dit houdt in dat de afvallers ’s avonds dus nog niet naar hun nieuwe eiland toe mógen. “Dit is altijd zo geweest. Dit was ook na de eilandraden toen ik zelf meedeed als kandidaat op de Filipijnen”, vertelt Kaj.

Shelter

Waar slapen de afvallers dan in de tussentijd? “Je slaapt als kandidaat dan in een zogenaamde shelter”, weet de presentator. “Geloof mij, dat is geen luxe plek.” Volgens Kaj is een shelter niets meer dan een houten constructie met een overkapping van zeil.

“Gewoon buiten, in dezelfde hitte of kou. In de regen en omringd met dezelfde rotmuggen. Je krijgt daar ook niet ineens een lopend buffet.” Niet echt waar je aan toe bent als je zojuist bent weggestemd door je eilandgenoten. “Ik sliep liever op mijn eigen eiland”, zegt Kaj dan ook over zichzelf.

Gelukkig mogen de afvallers zodra het licht wordt, de shelter verlaten en naar hun nieuwe eiland toe.

Bron: Instagram, RTL.