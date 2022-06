Kaj Gorgels stopt met Expeditie Robinson: déze presentator gaat hem vervangen

Voor Rick zal het best bijzonder zijn, want hij deed in 2014 zelf mee aan het programma. Hij noemt de presentatieklus dan ook ‘een droom die uitkomt!’. De presentator vindt het ‘een grote eer om nu aan de andere kant te staan’. “En ik ben in goede handen van dierbare vriendin en ervaren presentatrice Nicolette Kluijver. Wederom een avontuur wat ik niet had willen missen!”

Reden van stoppen Kaj

Kaj Gorgels zou stoppen met het programma omdat hij met andere projecten bezig is die in de opnameperiode van Expeditie Robinson vallen. “Het was een droom om Expeditie Robinson te presenteren, maar helaas vallen de opnames niet te combineren met mijn andere projecten. Ik wens de kandidaten, crew, Rick en Nicolette onwijs veel plezier en succes bij dit prachtige format. Ik ga straks iedere week weer ouderwets op de bank kijken.”

Bron: RTL Boulevard