Kamerlid Lisa van Ginneken openhartig over transitie: “Mijn zoon raakte zijn vader kwijt”

Van Ginneken ging op haar veertigste in transitie en had het gevoel hierdoor verder verwijderd te raken van haar dierbaren. Met name van haar zoon. “Dat voelde toen zo, omdat je weet dat je iets aan het doen bent, waar zij niet om gevraagd hebben,” legt ze uit, “en wat een groot deel van je omgeving ingewikkeld vindt.”

Het was de eerste keer dat Van Ginniken voor zichzelf koos. “Het eerste deel van mijn leven ben ik heel erg bezig geweest met voldoen aan verwachtingen van anderen. Dus ik ben heel erg aan het pleasen geweest. Dat was een overlevingsstrategie. Dat is ingrijpend. Je kiest voor jezelf.”

Band met zoon

De band met haar zoon leed er in het begin ernstig onder. “Door mijn transitie raakte mijn zoon zijn vader kwijt. Met elke stap die ik daarin zette, voelde het een beetje als verraad naar hem.” Ze had een paar jaar lang geen contact met haar zoon, omdat hij dat niet wilde. Inmiddels is het contact weer hersteld.

Anders benaderd

Van Ginneken merkt veel verschil in de manier waarop mensen iemand benaderen die als man door het leven gaat en iemand die dit als vrouw doet. “Als man word je in je werk beoordeeld op wat je zegt te kunnen, en als vrouw heeft het eerste oordeel betrekking op je uiterlijk.”

Wanneer Verbraak haar vraagt of ze weleens heimwee heeft naar wie ze vroeger was, antwoordt ze: “Op een dieper niveau helemaal niet, soms op een praktisch niveau. Als er zware dingen getild moeten worden.”

